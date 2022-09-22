В здание военкомата в Нижнем Новгороде ночью бросили «коктейль Молотова»

Неизвестные пытались поджечь военкомат Ленинского и Канавинского районов в Нижнем Новгороде. По данным Telegram-канала SHOT, накануне вечером в здании заметили задымление.

Пламя успело разгореться в стоматологическом кабинете призывного пункта. Пожар быстро потушили, в результате инцидента никто не пострадал. Для поджога неизвестные использовали «коктейли Молотова» — на месте происшествия были обнаружены осколки бутылки с зажигательной смесью.

Аналогичный пожар также разгорелся в Тольятти. Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в один из корпусов городской администрации. Факт поджога порталу «Неслухи.рф» подтвердили в Главном управлении МВД по Самарской области.

Baza уточняет, что пожар разгорелся после того, как неизвестный бросил в здание «коктейль Молотова». Огонь охватил входную дверь, пламя удалось потушить. Сотрудники Центра «Э» на месте происшествия обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью.