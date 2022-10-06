Осужденного по делу «Сети»* Илью Шакурского пытались завербовать на участие в боях в Украине

Представители ЧВК «Вагнер» пытались завербовать осужденного по делу «Сети»* Илью Шакурского на участие в боевых действиях в Украине. Взамен ему обещали свободу, рассказала его мать Елена Шакурская.

Илья Шакурский* отбывает срок в колонии строгого режима ИК-17 в Мордовии. Елена Шакурская смогла поговорить с сыном по телефону 26 сентября — этот разговор стал первым после десятидневного перерыва. Содержанием беседы она поделилась в соцсетях.

«Мои предположения, что в это время приезжала ЧВК «Вагнер», оказались верными. На Илью* давления не оказывали и не изолировали от остальных заключённых. Думаю, нет смысла писать о его реакции на призыв к участию в боевых действиях взамен на свободу — все хорошо знают и понимают отношение Ильи* к подобным вещам», — написала она.

Шакурская отметила, что с ЧВК «Вагнер» из мордовской ИК-17 уехали около ста заключенных, в том числе и иностранные граждане.

Суд в Пензе огласил приговор Илье Шакурскому* и еще шести фигурантам дела «Сети»* 10 февраля 2020 года. Молодого человека признали виновным в создании террористической организации и подготовке к насильственному свержению конституционного строя. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Фигуранты дела, в том числе и Шакурский*, неоднократно заявляли о жестоком обращении с ними и о пытках во время следствия.

Недавно Евгений Пригожин признал, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Как пишет РИА «Новости», он лично занимался созданием группы. ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина уже несколько месяцев обвиняют в вербовке и отправке в Украину заключенных из российских колоний.

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.