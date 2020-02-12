Дело «Сети»*: кто готовил и вынес приговор

Суд в Пензе 10 февраля признал виновными семерых фигурантов дела террористической организации «Сеть»*. Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский к 16, Арман Сагынбаев к шести, Андрей Чернов к 14, Василий Куксов к девяти, Михаил Кульков к десяти, Максим Иванкин к 13 годам заключения. Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского следствие и суд сочли организаторами террористического сообщества, которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента 2018 года и чемпионата мира по футболу. Остальные, по версии следствия, участвовали в этом сообществе. Обвиняемые заявляли жестоком обращении с ними о пытках во время следствия.

Об организаторах этого скандального процесса, который в научном сообществе России назвали террором против собственных граждан, известно немногое. Они по-прежнему остаются в тени. NT приводит основные доступные сведения о тех, кто готовил и вынес беспрецедентно суровые приговоры семерым молодым людям.

Юрий Клубков



Судья Центрального окружного военного суда





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(Екатеринбург)Председательствовал в тройке судей, приговоривших фигурантов «дела Сети»на сроки от шести до 18 лет. Огласил приговор 10 февраля, согласившись с запросом гособвинения.

Назначен судьей в 1999 году. Работал в военном суде Кяхтинского гарнизона, в Саратовском гарнизонном военном суде, в Приволжском окружном военном суде.

В 2019 году назначен судьей Центрального окружного военного суда.

Сирота Дмитрий Анатольевич (Екатеринбург)

1974 года рождения

судья Центрального окружного военного суда



Входил в тройку судей, приговоривших фигурантов «дела Сети»*.

С 2007 года работал судьей 109 гарнизонного военного суда, с 2013 года — судьей Приволжского окружного военного суда.

В 2019 году назначен судьей Центрального окружного военного суда.

Баландин Андрей Геннадьевич (Екатеринбург)

Судья Центрального окружного военного суда



Входил в тройку судей, приговоривших фигурантов «дела Сети»*.

Назначен судьей в 2008 году. Работал в Уфимском гарнизонном военном суде, в Приволжском окружном военном суде.

В 2019 году назначен судьей Центрального окружного военного суда.





Сергей Семеренко



Прокурор





Выступал гособвинителем на судебном процессе по «делу Сети» * в Пензе. Запросил для обвиняемых сроки вплоть до 18 лет лишения свободы.

(Пенза)

Константин Бондарев (Санкт-Петербург)

Старший оперуполномоченный УФСБ Санкт-Петербурга



Руководил задержанием обвиняемого по «делу Сети»* Виктора Филинкова. По версии защиты и обвиняемых, участвовал в пытках Филинкова.

В ноябре 2017 года удостоен благодарности Законодательного собрания за выдающиеся личные заслуги в развитии Санкт-Петербурга, обеспечении безопасности, законности и правопорядка, высокий профессионализм.

Валерий Токарев (Пенза)

Следователь УФСБ по Пензенской области



Входил в следственную бригаду, ведущую «дело Сети»*. По версии осужденного Ильи Шакурского, знал о пытках, которым подвергались подследственные.

Вячеслав Шепелев (Пенза)

Сотрудник ФСБ



По словам осужденного Ильи Шакурского, принимал участие в его пытках в СИЗО.

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

Фото: 7x7-journal.ru