Дело «Сети»*: кто готовил и вынес приговор

Суд в Пензе 10 февраля признал виновными семерых фигурантов дела террористической организации «Сеть»*. Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский к 16, Арман Сагынбаев к шести, Андрей Чернов к 14, Василий Куксов к девяти, Михаил Кульков к десяти, Максим Иванкин к 13 годам заключения. Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского следствие и суд сочли организаторами террористического сообщества, которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента 2018 года и чемпионата мира по футболу. Остальные, по версии следствия, участвовали в этом сообществе. Обвиняемые заявляли жестоком обращении с ними о пытках во время следствия.
Об организаторах этого скандального процесса, который в научном сообществе России назвали террором против собственных граждан, известно немногое. Они по-прежнему остаются в тени. NT приводит основные доступные сведения о тех, кто готовил и вынес беспрецедентно суровые приговоры семерым молодым людям.
1970 года рождения
Назначен судьей в 1999 году. Работал в военном суде Кяхтинского гарнизона, в Саратовском гарнизонном военном суде, в Приволжском окружном военном суде.
В 2019 году назначен судьей Центрального окружного военного суда.
Сирота Дмитрий Анатольевич (Екатеринбург)
1974 года рождения
судья Центрального окружного военного суда
Входил в тройку судей, приговоривших фигурантов «дела Сети»*.
С 2007 года работал судьей 109 гарнизонного военного суда, с 2013 года — судьей Приволжского окружного военного суда.
В 2019 году назначен судьей Центрального окружного военного суда.
Баландин Андрей Геннадьевич (Екатеринбург)
Судья Центрального окружного военного суда
Входил в тройку судей, приговоривших фигурантов «дела Сети»*.
Назначен судьей в 2008 году. Работал в Уфимском гарнизонном военном суде, в Приволжском окружном военном суде.
В 2019 году назначен судьей Центрального окружного военного суда.
Константин Бондарев (Санкт-Петербург)
Старший оперуполномоченный УФСБ Санкт-Петербурга
Руководил задержанием обвиняемого по «делу Сети»* Виктора Филинкова. По версии защиты и обвиняемых, участвовал в пытках Филинкова.
В ноябре 2017 года удостоен благодарности Законодательного собрания за выдающиеся личные заслуги в развитии Санкт-Петербурга, обеспечении безопасности, законности и правопорядка, высокий профессионализм.
Валерий Токарев (Пенза)
Следователь УФСБ по Пензенской области
Входил в следственную бригаду, ведущую «дело Сети»*. По версии осужденного Ильи Шакурского, знал о пытках, которым подвергались подследственные.
Вячеслав Шепелев (Пенза)
Сотрудник ФСБ
По словам осужденного Ильи Шакурского, принимал участие в его пытках в СИЗО.
* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.
Фото: 7x7-journal.ru