В пятницу на выставке компании Tesla Inc., посвященной развитию искусственного интеллекта Илон Маск продемонстрировал свое новое техническое достижение – человекоподобного робота Optimus. Дальний потомок азимовского Робби выглядел почти как его предок со всеми проводами наружу, он сделал несколько шагов, помахал аудитории и выполнил еще несколько простых танцевальных движений. Также показали видео, на котором робот поливает цветы, переносит ящики и поднимает тяжелые металлические балки. Как пообещал Маск, робот будет обладать и разговорными способностями.

Маск сказал, что робот может делать гораздо больше, но намеренно ограничил его активность на сцене, опасаясь за сохранность робота вне лабораторных условий. В любом случае, представленный прототип – всего лишь основа гораздо сложной конструкции. Илон Маск, как Дарвин и как Господь Бог, собирает свое создание по частям: сначала скелет, потом тело – наконец, в него вдыхается душа, в данном случае, искусственный интеллект (AI).

Иначе в проекте Маска не было бы смысла. Веселые «козлики» производства Boston Dynamics уже давно танцуют и резво скачут. «Козлики» изначально создавались для войны – они должны стать «тягловой скотиной» на местности, где не пройдут бронетранспортеры и тяжелые Humwee. Это задача никуда не делась, но на «козликов» уже есть спрос и в гражданской сфере.

Роботы компании Amazon также давно собирают заказы на ее складах. В этом году компания Walgreens запустила сеть автоматизированных центров упаковки лекарств по рецептам, и там роботы фасуют таблетки, чем снижают нагрузку на фармацевтов на 25% и экономят компании более миллиарда долларов в год. Наконец, можно за небольшие деньги купить робот-пылесос, который будет тихо жужжать по квартире и собирать пыль в любое время дня и ночи.

Однако все эти аппараты не совсем роботы, они заранее программируются на решение ограниченного круга задач, и не обладают AI. В случае возникновения нестандартной ситуации все они встанут и зависнут, как компьютер, на клавиатуру которого сразу нажали десятью пальцами. Робот Маска должен сам написать себе алгоритм, оценив исходные данные, перебрав всю информацию, которая имеется в его памяти и одновременно в сети, и сам должен найти решение задачи.

Поэтому идея Маска столь амбициозна. Он создает робота, который будет делать человеческую работу там, где она не требует приложений больших интеллектуальных сил, но все же требует интеллект на несколько порядков выше, чем у пылесоса. В первую очередь, это чрезвычайные ситуации и аварии. Тяжелые, одетые в крепкую силиконовую «шкуру» роботы будут идеальными пожарниками, смогут спасать людей от наводнений, в случаях утечки крутить гайки на атомных электростанциях или в затопленном трюме корабля.

Компания Ontario Power Generation в сотрудничестве с Технологическим университетом Онтарио уже работает над проектом с «козликами» Boston Dynamics для использования их в секторе атомной энергетики. Робот может отправляться в автономные миссии, проводить визуальный осмотр и даже действовать как пожарный в случае аварии. И если бы в 1986 году уже существовали роботы – и, конечно, если бы это был не Советский Союз – то ни один человек на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы бы не пострадал.

Однако Маск смотрит еще дальше. Его робот должен заняться массой простых работ, чтобы освободить людей от «опасных, повторяющихся и скучных дел». «По сути, в будущем физическая работа станет выбором», – говорит Маск.

И это уже не просто технологический прорыв, а переход на новую ступень цивилизации



Как сформулировал сам Маск, «это действительно фундаментальная трансформация нашей цивилизации». Благодаря своей антропоморфной форме и AI роботы могут легко занять место человека на конвейерной работе, в строительстве и сельском хозяйстве, всюду, где сегодня человека простыми автоматами заменить нельзя.

Уже сейчас Optimus может поднимать до 10 кг груза и работать автономно от батареи 24 часа. Для начала Маск собирается «принять» Optimus на работу к себе в компанию Tesla передвигать тяжести и крутить там гайки. Как предсказывает Маск, с использованием роботов «экономика станет квазибесконечной».

С экономической точки зрения, выгоды очевидны. Робот может работать круглые сутки, заменяя сразу трех человек, ему не требуется оплачивать медицинскую страховку, за него не надо делать выплаты в пенсионный фонд (а престарелых роботов, наверное, можно отправлять в зоопарки заниматься уходом за зверями).

И, возможно, самое главное в презентации Маска – это цена. Сегодня «козлик» уже стоит $75 тыс, что примерно равно годовой зарплате человека, выполняющего те же функции. Маск обещает, что его робот будет стоить «дешевле чем автомобиль», и называет цену в $20 тыс. За такие деньги какие-нибудь чудаки купят себе робота просто для того, чтобы «поливать цветы» (в конце концов, у первого компьютера Apple не было даже монитора, но его покупали).

Естественно, предложение устроить цивилизационную революцию сразу вызвало возражения и критику. С технической стороны, Маску разумно указали, что, если создавать робота для тяжелых работ, то его надо сразу делать на четырех ногах, как кентавра – так он будет устойчивей. Маск согласился и ответил в твиттере, что будет создана и версия Optimus на четырех ногах – «женщина-кошка».

Огромное значение имеет и проблема, которую с самого начала Айзек Азимов определил как Первый закон роботехники: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». Если бы этот закон действовал в виртуальном мире, то не было бы и Терминатора, но интуиция подсказывает, что на каждый закон обязательно существуют и нарушения. (Самое страшное, если своим AI робот просуммирует человеческую историю, придя к выводу, что убивать – занятие безнаказанное и выгодное).

Инженеры Tesla утверждают, что «первостепенное значение для них имеет безопасность как робота, так и окружающих его людей». Сам Маск указывает, что водители автомобилей Tesla на автопилоте реже попадают в аварии, чем когда они управляют автомобилем сами – что подтверждается статистически, но не объясняет аварий, которые все же на автопилоте происходят.

Однако, самая сильная критика, как и ожидалось, была политической. Роботы, запущенные в массовое производство, оставят без работы сотни тысяч людей только в развитых странах (до развивающихся роботы еще не скоро дойдут). Критики Маска используют те же аргументы, что и луддиты в 18 веке, предсказывая безработицу и падение поступлений в страховые и пенсионные фонды. Маск отвечает им, указывая, что существующую систему все равно надо менять. Он предлагает введение всеобщего базового дохода, или предоставления пособия для людей без каких-либо условий.

Сегодня это довольно популярная идея, и даже в совсем не социалистических Соединенных Штатах ее тестируют в Калифорнии. Результаты пока не известны – и вряд ли будут хорошими, как известно по всем социалистическим экспериментам – но пока более разумных вариантов не предлагает никто.

В любом случае, Optimus, танцующий на сцене – это не просто набор чипов, пластика и металла, а образ новой цивилизации, где не будет тяжелого и грязного труда и которую сам Маск описывает как «будущее изобилия, будущее без бедности».