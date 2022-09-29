Убить астероид

В голливудском фильме «Армагеддон» отважный Брюс Уиллис летит с командой астронавтов на астероид, который угрожает Земле, и взрывает его ядерной бомбой. С 26 сентября 2022 года этот фильм уже не научная фантастика, а почти документальный.

Конечно, никто не отправит Уиллиса на астероид, Уиллиса любят на экране. Но NASA прорепетировало воздействие на астероид, потенциально опасный для Земли. В конце концов, одной из версий исчезновения динозавров является именно столкновение с астероидом. При римейке люди вымрут еще быстрее.

Вычисление вероятности столкновения Земли с астероидом давно уже стало проблемой, которой серьезно занимаются ученые. За последние годы астрономы сообщали о нескольких астероидах, которые пролетали мимо планеты – пока на достаточно безопасном расстоянии. Однако в границах временного периода в несколько лет никто не может гарантировать, что в небе не появится массивное небесное тело, орбита которого пересечется с Землей.

По расчетам ученых, в сценарии, который можно назвать самым «благоприятным», астероид размером в 140 метров при столкновении создаст кратер диаметром в 1-2 км и вызовет многочисленные человеческие жертвы. Такие астероиды падают на Землю примерно каждые 20 тыс лет, самые крупные размером до десяти километров выпадают всего раз в два миллиона лет, но за этим может последовать уничтожение всего живого на Земле.

Ответ на вопрос «Как это предотвратить?» до последнего времени давало только кино. Однако решение, которое предложили ученые, следует как раз голливудскому рецепту. «Это надо делать за годы вперед, но требуется дать астероиду небольшой толчок и изменить его положение в пространстве, чтобы избежать столкновения с Землей», – говорит координатор проекта Нэнси Шабот (Nancy Chabot) из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

При этом Шабот поправляет Голливуд: астероид не требуется разрушать ядерным взрывом. Достаточно относительно небольшим ударом изменить его орбиту буквально на долю географической секунды, и тогда, пролетев космические пространства и приблизившись к Земле, астероид окажется от нее уже на расстоянии миллионов километров.

«Аналогия такова: если вы повредили наручные часы, то они начинают идти немного быстрее. – поясняет Шабот. – Вы можете сразу не заметить ошибку, но через несколько недель увидите, что часы показывают неправильное время».

В качестве цели эксперимента ученые выбрали околоземной астероид Дидим диаметром около 780 метров и его спутник, 163-метровый Диморф, размером примерно с пирамиду Хеопса. Ни один, ни другой астероид угрозы для планеты не представляют.

В ноябре прошлого года с военного космодрома в Калифорнии стартовала ракета SpaceX Falcon 9, которая вывела в космос беспилотник DART («Дротик»), ставший первым в истории космическим «камикадзе». «Дротик» это «именно то, что на нем и написано», – говорит Энди Ривкин (Andy Rivkin), другой член команды Университета Джонса Хопкинса. Двигаясь со скоростью 22 000 км/ч, зонд весом в 550 кг должен был пролететь 11 млн км и, приблизившись к Дидиму, автономно идентифицировать свою цель, Диморф. После этого, бортовому навигатору зонда требовалось скорректировать траекторию сближения с помощью двигателей, чтобы обеспечить лобовое столкновение.

Это произошло 26 сентября в 23:14 по Гринвичу. Задача была выполнена почти идеально, и «Дротик» вонзился в Диморф всего в 17 м от его центра. К удивлению самих ученых NASA, даже наземные телескопы заметили удар. Астрономы из проекта ATLAS на Гавайях зафиксировали облако обломков, поднявшееся из кратера на Диморфе.

DART стал первым в своем роде проектом испытания планетарной защиты. В ходе эксперимента были отработаны механизмы самой главной части процесса – установление контакта с космическим телом. Теперь требуется получить дополнительные данные, чтобы узнать, какова должна быть энергия удара об астероид, необходимая для изменения его орбиты. Это надо вычислять точно, ибо в случае угрозы по астероиду можно будет нанести только один удар. Второй попытки у человечества уже будет.

Поэтому в октябре 2024 года, к Дидиму отправится европейская межпланетная станция Hera. Она приблизится к астероидам в 2027 году и доставит два космических аппарата. Один из них точно замерит параметры изменения орбиты Диморфа, а второй совершит на него посадку, чтобы определить полные физические параметра самого астероида.

Благодаря этим данным еще через несколько лет можно будет выработать полный алгоритм планетарной защиты, забыть об астероидах и следовать совету другого голливудского фильма: «Не смотрите наверх!»