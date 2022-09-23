ОБСЕ: Россия достигла пика репрессий против выступающих против боев в Украине

В Вене 22 сентября немецкий юрист Ангелика Нусбергер представила доклад ОБСЕ о репрессиях в России. По ее мнению, за 10 лет в стране создали «атмосферу страха и запугивания», а репрессии против граждан достигли своего пика, пишет DW*.

В последние 10 лет российские власти максимально применяли уголовное законодательство и насилие против активистов и гражданского общества. Еще одним эффективным инструментом стала пропаганда.

После 24 февраля репрессии достигли своего пика, считает Нусбергер. Как пример она приводит закон о «фейках» про армию: по нему преследуют активистов, журналистов, адвокатов, депутатов и оппозиционных политиков. Самый суровый приговор вынесли московскому депутату Алексею Горинову — он получил 6 лет и 11 месяцев колонии. В распространении «фейков» обвинили президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, журналистов Алексея Новашова, Марию Пономаренко, политика Илью Яшина*, Владимира Кара-Мурзу* и других.

Жена Владимира Кара-Мурзы* Евгения посетила штаб-квартиру ОБСЕ в Вене. Она призвала западные страны поддержать гражданское общество в России. Она отметила, что «даже жертвы промывания мозгов начинают задавать себе вопросы, видя, что война, которая якобы должна была длиться три дня, идет уже более семи месяцев».

По словам Нусбергер, все это привело к тому, что активисты, журналисты, адвокаты и неправительственные организации в России вынуждены прекращать работу или покидать страну. Все федеральные, региональные органы уголовного преследования при этом, добавляет она, перешли «под прямой контроль Владимира Путина».

С начала боев в Украине ОБСЕ трижды собирала группу международных экспертов, которые оценивают соблюдение в России международных прав и обязанностей. Эксперты также оценивали сообщения о военных преступлениях российских военных в Украине. Члены миссии от России назвали все данные о преступлениях «необоснованной пропагандой».

*DW, Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранными агентами».

Фото: «Коммерсант».