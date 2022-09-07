Владимир Кара-Мурза* попал в шорт-лист премии Вацлава Гавела в области прав человека

Отборочная комиссия премии Вацлава Гавела в области прав человека включила Владимира Кара-Мурзу* в шорт-лист премии. Ее присуждают за выдающиеся действия в защиту прав человека в Европе и за ее пределами.

Совещание о номинантах прошло в Праге под руководством Тини Кокс, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Помимо Владимира Кара-Мурзы* в шорт-лист включили венгерскую коалицию правозащитных организаций «Радуга», отстаивающую права ЛГБТ персон. Третий претендент — коалиция «Украина в 5 утра», которая занимается раскрытием, документированием, сбором и сохранением доказательств о предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Украине. Победителя определят 10 октября на пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге.

У Владимира Кара-Мурзы* сегодня день рождения, ему исполнилось 41 год. Его адвокат Вадим Прохоров сказал, что приедет к нему в СИЗО и передаст слова поддержки. Участники демократического движения «Весна» призывают писать письма политзаключенному.

Владимира Кара-Мурзу* обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию. Поводом стало его выступление в Аризоне о действиях российских войск в Украине. Ему грозит 10 лет колонии.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».