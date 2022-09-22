Пятеро британских военнопленных прилетели в Лондон

Пятеро британских военнопленных, которые были освобождены в рамках обмена между Россией и Украиной, прибыли в Великобританию. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на некоммерческую организацию Presidium Network.

Речь идет об Эйдене Аслине, Шоне Пиннере, Джоне Хардинге, Дилане Хили и Эндрю Хилле. Аслин и Пиннер были задержаны в Мариуполе и приговорены к смертной казни за «наемничество и совершение действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР». Хардинг и Хилл также воевали на стороне Украине, но отрицали, что являются наемниками. Хили утверждал, что оказывал в Украине гуманитарную помощь.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Саадуна Брагима к смертной казни, обвинив их в «наемничестве» и «попытке захвата власти».

Все трое приговоренных жили в Украине и служили в ВСУ по контракту задолго до начала войны. 48-летний британец Шон Пиннер переехал в Украину в 2014 году, а 28-летний Эйден Аслин — в 2018-м. Жена Пиннера и невеста Аслина — украинки. 21-летний марокканец Саадун Брагим был студентом украинского вуза. Они официально являются военнослужащими, что, согласно международному праву, запрещает считать их наемниками.