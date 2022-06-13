Приговоренный к смерти военнопленный из Мариуполя – гражданин Украины

Приговорённый в ДНР к смертной казни марокканец Брагим Саадун является гражданином Украины, сообщает Reuters со ссылкой на отца осуждённого.

По словам Саадуна-старшего, его сын стал гражданином Украины в 2020 г. после года службы в армии. В его планах было изучение аэрокосмических технологий в одном из киевских университетов.

Также отец осуждённого заявил, что Брагим Саадун сдался в плен добровольно, поэтому должен содержаться в статусе военнопленного наряду с другими бойцами Вооружённых сил Украины.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Саадуна Брагима к смертной казни, обвинив их в «наемничестве» и «попытке захвата власти».

Все трое приговоренных жили в Украине и служили в ВСУ по контракту задолго до начала войны. 48-летний британец Шон Пиннер переехал в Украину в 2014 г., а 28-летний Эйден Аслин приехал в 2018 г. Жена Пиннера и невеста Аслина – украинки. 21-летний марокканец Саадун Брагим был студентом украинского вуза. Они официально являются военнослужащими, что, согласно международному праву, запрещает считать их наемниками.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс созвонилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить перспективы освобождения Эйдена Аслина и Шона Пиннера. «Я категорически осуждаю вынесенный им приговор, – сказала Трасс. – Они военнопленные, постановочный суд над ними нелегитимен: это прямое нарушение Женевской конвенции».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах военнослужащим ВСУ. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». С ним согласен представитель МИД Германии, по мнению которого, приговор свидетельствует «об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права».