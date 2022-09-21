Дочь Гозмана* обратилась к властям Израиля с просьбой встать на защиту ее отца

Ольга Гозман, дочь президента общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана*, обратилась к депутатам Кнессета и премьер-министру Израиля с петицией с просьбой вступиться за ее отца.

«За последние несколько месяцев в России резко вырос уровень антисемитизма. <…> Израильские политики обязаны защитить евреев, вынужденных остаться в России. Израиль не имеет морального права делить евреев на своих и чужих», — написала она в своем обращении.

Дочь оппозиционного политика рассказала об обстоятельствах его задержания и повторного ареста, а также отметила, что он испытывает проблемы со здоровьем и ему в скором времени предстоит важная операция. В связи с этим ему требуется жесткая ограничительная диета, однако родственникам запрещают передавать ему в камеру разрешенную врачами еду, добавила она.

«Совершая подобную публичную расправу над ним как известным человеком, власти дают опасный сигнал обществу о дозволенности антисемитизма», — уверена Гозман.

Первые 15 суток административного ареста Гозману* назначили 30 августа. Поводом послужил его пост в соцсетях, в котором он заявил, что Сталин хуже Гитлера — полиция обвинила его в отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ).

13 сентября Гозман* освободился, однако на выходе из московского спецприемника в Мневниках его вновь задержали. Причиной стал его пост в ЖЖ от 2013 года, в котором он, рассуждая о сериале про «Смерш», сравнивал сотрудников организации с эсэсовцами. На следующий день ему назначили повторный арест сроком 15 суток.

*Леонида Гозмана Минюст РФ считает «иностранным агентом».

