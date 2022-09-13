Гозмана* задержали на выходе из спецприемника после 15 суток ареста

Президента общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана* задержали на выходе из московского спецприемника в Мневниках. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на корреспондента.

Гозман* освободился после 15 суток административного ареста по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ). Сотрудники 2-го специального полка полиции задержали политика прямо на выходе из спецприемника, где он отбыл свое наказание. Силовики посадили его в полицейскую машину и увезли в неизвестном направлении.

Суд по административному делу в отношении Гозмана* состоялся 30 августа. Ему назначили 15 суток ареста из-за его поста в соцсетях, в котором он заявил, что Сталин хуже Гитлера.

«Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС — преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу», — говорилось в публикации.

Как сообщала SOTA, на суде сначала перепутали диски с доказательствами. Сначала показали видеозапись с девушкой, которая говорит: «Привет, я Маша, и меня сняли с муниципальных выборов по Тверскому району». Скорее всего, это было видео с экс-кандидатом в муниципальные депутаты Марией Волох, которую сняли с выборов в Москве.

«Я не демонстрировал экстремистских символов, никаких свастик. Я не храню фуражку Гитлера, как ее хранят в главном храме Вооруженных сил РФ. Я не призывал к насилию, у меня есть масса текстов, где я говорю, что все политические изменения должны проходить мирно. Я сказал, что Гитлер и Сталин действовали по-разному. Сказал, что Гитлер убивал чужих, а Сталин убивал своих. И всему этому есть подтверждение, в том числе и памятник жертвам коммунистического режима недалеко отсюда», — цитирует SOTA заявление Гозмана* в суде.

В июле в отношении Леонида Гозмана* и его супруги возбудили уголовное дело из-за несвоевременного уведомления миграционной службы о втором гражданстве (ст. 330.2 УК). Семья политика получила гражданство Израиля несколько лет назад и действительно несвоевременно сообщила об этом российским властям. Тем не менее дела на супругов завели только сейчас.

*Леонида Гозмана Минюст РФ считает «иностранным агентом».