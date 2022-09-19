Прощание с Елизаветой II длилось десять дней. Вдоль маршрута гроба всегда были толпы людей — только в Лондоне на прощание пришли больше миллиона человек. Некоторые скорбящие оставались в палатках, бросали цветы, некоторые аплодировали.

Сегодня гроб с телом королевы был помещен в катафалк для перевозки в Виндзор, сообщил The Guardian, который вел прямую трансляцию с церемонии прощания. Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский, сказал собравшимся, что горе, которое испытывают многие в Британии и во всем мире, отражает «полноценную жизнь и любящее служение покойного монарха».

Среди иностранных гостей было около 500 президентов, премьер-министров, иностранных королевских семей и высокопоставленных лиц, включая президента США Джо Байдена, лидеров Франции, Канады, Австралии, ЮАР, Турции, Бразилии, Китая, Пакистана, Японии, Норвегии, Монако, Нидерландов, Швеции и других стран.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был приглашен, но не стал присутствовать.

Из-за натянутых отношений Великобритания решила пригласить послов, а не глав государств, из нескольких стран, включая Иран, Никарагуа и Северную Корею. Россия и Беларусь вошли в небольшую группу стран, исключенных из-за санкций. Не были приглашены представители Мьянмы, Сирии, Венесуэлы и управляемый талибами* Афганистан.

*Талибан в России признан террористической организацией и запрещен.

Фото: Reuters, The Guardian, AFP, BBC