«Ушла эпоха, в которой мы перестали быть «империей зла»: Пугачева высказалась о смерти Горбачева

Певица Алла Пугачева высказалась по поводу похорон экс-президента СССР и бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира, и исчез страх за будущее своих детей.

И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти.

Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство.



Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе.



Надеюсь, ещё не поздно», — написала она в своих соцсетях.



Церемония прощания с Михаилом Горбачевым прошла накануне в Колонном зале Дома союзов. Вместо запланированных 4 часов церемония продлилась всего 2 часа. На похороны пришли певица Алла Пугачева, экс-глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщил «Коммерсант».

Проститься с Горбачевым пришли также посол США в России Джон Салливан, посол Британии Дебора Броннерт, посол Германии Реза Адрес фон Гай и послы других европейских государств. Из российских деятелей также были на похоронах телеведущий Владимир Познер, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, глава Россотрудничества Евгений Примаков, уточнил РБК.

Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой. В церемонии участвовал почетный караул, сообщил «Коммерсант».