Захарова обвинила Киев в осуществлении «ядерного терроризма» на ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сказала, что Украина осуществляет «ядерный терроризм». Об этом она заявила в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова возложила ответственность за регулярные обстрелы ЗАЭС на «киевский режим». По ее словам, украинская сторона использует ядерный объект в качестве инструмента «уже не шантажа, а терроризма».

«Потому что то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия рассчитывает на реализацию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вне зависимости «от деструктивного влияния киевского режима». Дипломат также опровергла «вбросы Запада» о том, что на проведении инспекции на атомной электростанции настояла Европа. По ее словам, на необходимости такой инспекции, напротив, настаивала Москва.

«Я помню личную встречу Сергея Викторовича Лаврова с гендиректором МАГАТЭ несколько месяцев назад, я помню огромное количество контактов, телефонных разговоров и личных встреч наших представителей при этой организации. Дипломатические усилия были направлены на то, чтобы инспекция состоялась», — утверждает Захарова.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Международное агентство по атомной энергии сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Ранее стало известно, что Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики на фоне регулярных обстрелов Запорожской АЭС в последние несколько месяцев. В настоящее время определить, кто именно ведет стрельбу, представляется невозможным. Украина и Россия продолжают обвинять в ударах друг друга.