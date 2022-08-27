185-й день боев: главное

- Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил причину, по которой военная спецоперация России в Украине так затянулась. По его словам, дело в том, что она проходит в «максимально щадящем» режиме.
Кроме того Медведев заявил, что Россия начала боевые действия в Украине, чтобы не допустить Третьей мировой войны. По его словам, такой сценарий стал бы возможен в случае вступления Украины в НАТО. Зампред Совбеза РФ выразил уверенность в том, что в таком случае Украина сама начала бы наступление на Россию.
- Гильдия российских адвокатов (ГРА) наградила адвокатов Игоря Вагина и Дмитрия Ершова, которые защищали интересы иностранцев, приговоренных к смертной казни в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Им вручили знаки отличия «За вклад в развитие адвокатуры», сообщает «Адвокатская улица».
- Два энергоблока подключили на Запорожской АЭС. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил представитель главного совета пророссийской военно-гражданской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов. Подача электричества ведется по оба берега Днепра, утверждает он.
Ранее украинский «Энергоатом» в своем Telegram-канале сообщил, что на атомной электростанции подключили второй энергоблок. Таким образом, атомная электростанция «продолжает работать в энергосистеме Украины», отметили в компании.
- Украина вышла из соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики на фоне регулярных обстрелов Запорожской АЭС в последние несколько месяцев. В настоящее время определить, кто именно ведет стрельбу, представляется невозможным. Украина и Россия продолжают обвинять в ударах друг друга.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в четверг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с миссией Агентства на Запорожскую атомную электростанцию в Украине. Он заявил, что делегация организации прибудет на ЗАЭС в ближайшие дни.
Сегодня газета The New York Times сообщила, что Международное агентство по атомной энергии сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
- Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики уведомили официальных представителей США и главу мониторинговой миссии ООН о гибели американца Алана Джошуа, воевавшего на стороне Украины. Об этом сообщила «омбудсмен» ДНР Дарья Морозова.
По словам Морозовой, речь идет о 24-летнем уроженце Мемфиса Алане Джошуа, которого военнослужащие «народной милиции» убили в ходе боевых действий в районе Егоровки. По утверждениям «омбудсмена», украинские военные «бросили» его тело на месте боя, когда «спасались бегством».
Госдепартамент США в беседе с журналом Newsweek подтвердил факт гибели американца. Дополнительную информацию он сообщать отказался «из уважения к приватности близких».
- Минобороны РФ направило родственникам мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на затонувшем крейсере «Москва», свидетельство о его смерти. Он стал пятым моряком, чью гибель подтвердили в российском военном ведомстве.
О получении похоронки изданию «Можем объяснить» рассказала супруга мичмана Надежда Мерзлякова. По ее словам, свидетельство о смерти ей отдали 11 августа — спустя почти четыре месяца со дня крушения крейсера «Москва» в Черном море.
- Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по его содержательной части. Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Ответственность за отсутствие соглашения о нераспространении ядерного оружия он возложил на РФ. По его словам, российская сторона предложила внести изменения в документ «в последние минуты», и они «вовсе не были незначительными».
В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что документ не удалось подписать из-за «Украины и ее западных кураторов», которые настаивали на включении в договор положений, которые закрепили бы необходимость отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
- Власти Украины планируют вывезти больше 500 тыс. человек из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей в рамках новой волны обязательной эвакуации, заявила в ходе украинского телемарафона вице-премьер Ирина Верещук.
Речь идет только о некоторых районах этих областей, которые утвердят комиссии при областных военных администрациях. Украинские власти планируют эвакуировать людей в центральную и западную часть Украины. Причиной тому стали не только боевые действия, но и приближение нового отопительного сезона.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, власти страны выделили на грядущий отопительный сезон 1,4 миллиарда гривен (около 2,3 миллиарда рублей). Деньги пойдут на закупку стратегического оборудования для реагирования на возможные проблемы с тепло- и водоснабжением предстоящей зимой. Готовность страны к отопительному сезону он оценил на 75%.
- В результате ночного обстрела поселка Каменка в Запорожской области погибли пять человек, в том числе мама с двумя детьми, сообщил глава областной администрации Александр Старух. Населенный пункт находится под контролем российских войск, однако Старух утверждает, что его обстреляли ВС РФ.
- Ракеты ночью также прилетели в Харьков. Об этом сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, удары были нанесены по Киевскому и Основянскому районам. Повреждения получили дороги и жилые дома. Пострадала 61-летняя женщина, ее ранило осколком, госпитализация не понадобилась.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении исторического здания — дома купца Адама Пиотровского, отреставрированного несколько лет назад. Пострадала также школа в центре города.
- Под обстрел попал и Ворошиловский район Донецка. Штаб территориальной обороны ДНР обвинил в ударе ВСУ. По данным представителей самопровозглашенной республики, прилеты были зафиксированы в непосредственной близости от гостиницы Park Inn, повреждения получило также остекление административного здания ГП «Донецкая железная дорога», рассказал глава пророссийской «администрации» города Алексей Кулемзин. О пострадавших не сообщается.
- Британская разведка сообщает, что российские войска за последние пять дней усилили интенсивность атак в Донбассе. К северу от Донецка интенсивные бои велись в районе городов Северск и Бахмут.
Также сообщается, что пророссийские сепаратистские силы смогли добиться прогресса в поселке Пески рядом с Донецким аэропортом. Несмотря на это, добиться значительных успехов в захвате территорий ВС РФ не удалось.
Предполагается, что РФ усилила атаки в Донбассе, чтобы привлечь и сковать дополнительные украинские подразделения на фоне слухов о крупном контрнаступлении, которое якобы планирует Украина.
- Институт изучения войны (ISW) выразил сомнение в том, что Путин объявит массовую мобилизацию. По мнению аналитиков, указ президента РФ об увеличении с января численности российских вооруженных сил не обеспечит значительную боевую мощь в ближайшем будущем.
Объявление об относительно скромном (но, вероятно, все еще недостижимом) целевом увеличении конечной численности убедительно свидетельствует о том, что Путин по-прежнему полон решимости избежать полной мобилизации, предполагает ISW.
Вероятно, Россия столкнется с серьезными препятствиями при дополнительном наборе солдат. Несмотря на это, власти страны могут использовать осенний призыв в октябре 2022 года, чтобы привлечь силы 130 тысяч новобранцев.