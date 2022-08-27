185-й день боев: главное

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил причину, по которой военная спецоперация России в Украине так затянулась. По его словам, дело в том, что она проходит в «максимально щадящем» режиме.

Кроме того Медведев заявил, что Россия начала боевые действия в Украине, чтобы не допустить Третьей мировой войны. По его словам, такой сценарий стал бы возможен в случае вступления Украины в НАТО. Зампред Совбеза РФ выразил уверенность в том, что в таком случае Украина сама начала бы наступление на Россию.

Гильдия российских адвокатов (ГРА) наградила адвокатов Игоря Вагина и Дмитрия Ершова, которые защищали интересы иностранцев, приговоренных к смертной казни в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Им вручили знаки отличия «За вклад в развитие адвокатуры», сообщает «Адвокатская улица».

Два энергоблока подключили на Запорожской АЭС. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил представитель главного совета пророссийской военно-гражданской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов. Подача электричества ведется по оба берега Днепра, утверждает он.

Ранее украинский «Энергоатом» в своем Telegram-канале сообщил, что на атомной электростанции подключили второй энергоблок. Таким образом, атомная электростанция «продолжает работать в энергосистеме Украины», отметили в компании.

Украина вышла из соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в сфере атомной энергетики на фоне регулярных обстрелов Запорожской АЭС в последние несколько месяцев. В настоящее время определить, кто именно ведет стрельбу, представляется невозможным. Украина и Россия продолжают обвинять в ударах друг друга.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в четверг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с миссией Агентства на Запорожскую атомную электростанцию в Украине. Он заявил, что делегация организации прибудет на ЗАЭС в ближайшие дни.

Сегодня газета The New York Times сообщила, что Международное агентство по атомной энергии сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики уведомили официальных представителей США и главу мониторинговой миссии ООН о гибели американца Алана Джошуа, воевавшего на стороне Украины. Об этом сообщила «омбудсмен» ДНР Дарья Морозова.

По словам Морозовой, речь идет о 24-летнем уроженце Мемфиса Алане Джошуа, которого военнослужащие «народной милиции» убили в ходе боевых действий в районе Егоровки. По утверждениям «омбудсмена», украинские военные «бросили» его тело на месте боя, когда «спасались бегством».

Госдепартамент США в беседе с журналом Newsweek подтвердил факт гибели американца. Дополнительную информацию он сообщать отказался «из уважения к приватности близких».

Минобороны РФ направило родственникам мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на затонувшем крейсере «Москва», свидетельство о его смерти. Он стал пятым моряком, чью гибель подтвердили в российском военном ведомстве.

О получении похоронки изданию «Можем объяснить» рассказала супруга мичмана Надежда Мерзлякова. По ее словам, свидетельство о смерти ей отдали 11 августа — спустя почти четыре месяца со дня крушения крейсера «Москва» в Черном море.

Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по его содержательной части. Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

Ответственность за отсутствие соглашения о нераспространении ядерного оружия он возложил на РФ. По его словам, российская сторона предложила внести изменения в документ «в последние минуты», и они «вовсе не были незначительными».

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что документ не удалось подписать из-за «Украины и ее западных кураторов», которые настаивали на включении в договор положений, которые закрепили бы необходимость отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Власти Украины планируют вывезти больше 500 тыс. человек из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей в рамках новой волны обязательной эвакуации, заявила в ходе украинского телемарафона вице-премьер Ирина Верещук.

Речь идет только о некоторых районах этих областей, которые утвердят комиссии при областных военных администрациях. Украинские власти планируют эвакуировать людей в центральную и западную часть Украины. Причиной тому стали не только боевые действия, но и приближение нового отопительного сезона.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, власти страны выделили на грядущий отопительный сезон 1,4 миллиарда гривен (около 2,3 миллиарда рублей). Деньги пойдут на закупку стратегического оборудования для реагирования на возможные проблемы с тепло- и водоснабжением предстоящей зимой. Готовность страны к отопительному сезону он оценил на 75%.

В результате ночного обстрела поселка Каменка в Запорожской области погибли пять человек, в том числе мама с двумя детьми, сообщил глава областной администрации Александр Старух. Населенный пункт находится под контролем российских войск, однако Старух утверждает, что его обстреляли ВС РФ.

Ракеты ночью также прилетели в Харьков. Об этом сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, удары были нанесены по Киевскому и Основянскому районам. Повреждения получили дороги и жилые дома. Пострадала 61-летняя женщина, ее ранило осколком, госпитализация не понадобилась.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении исторического здания — дома купца Адама Пиотровского, отреставрированного несколько лет назад. Пострадала также школа в центре города.

Под обстрел попал и Ворошиловский район Донецка. Штаб территориальной обороны ДНР обвинил в ударе ВСУ. По данным представителей самопровозглашенной республики, прилеты были зафиксированы в непосредственной близости от гостиницы Park Inn, повреждения получило также остекление административного здания ГП «Донецкая железная дорога», рассказал глава пророссийской «администрации» города Алексей Кулемзин. О пострадавших не сообщается.

Британская разведка сообщает, что российские войска за последние пять дней усилили интенсивность атак в Донбассе. К северу от Донецка интенсивные бои велись в районе городов Северск и Бахмут.

Также сообщается, что пророссийские сепаратистские силы смогли добиться прогресса в поселке Пески рядом с Донецким аэропортом. Несмотря на это, добиться значительных успехов в захвате территорий ВС РФ не удалось.

Предполагается, что РФ усилила атаки в Донбассе, чтобы привлечь и сковать дополнительные украинские подразделения на фоне слухов о крупном контрнаступлении, которое якобы планирует Украина.

Институт изучения войны (ISW) выразил сомнение в том, что Путин объявит массовую мобилизацию. По мнению аналитиков, указ президента РФ об увеличении с января численности российских вооруженных сил не обеспечит значительную боевую мощь в ближайшем будущем.

Объявление об относительно скромном (но, вероятно, все еще недостижимом) целевом увеличении конечной численности убедительно свидетельствует о том, что Путин по-прежнему полон решимости избежать полной мобилизации, предполагает ISW.

Вероятно, Россия столкнется с серьезными препятствиями при дополнительном наборе солдат. Несмотря на это, власти страны могут использовать осенний призыв в октябре 2022 года, чтобы привлечь силы 130 тысяч новобранцев.