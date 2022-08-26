Взрыв произошел у оздоровительного центра «Криворожский горняк» в Бердянске

UPD: Заместитель начальника ГАИ подконтрольного ВС РФ Бердянска Александр Колесников погиб в результате взрыва у оздоровительного «Криворожский горняк», где, как утверждается, проживают беженцы из Мариуполя. Ранее сообщалось, что его госпитализировали с осколочными ранениями.

О гибели Колесникова сообщается в Telegram-канале пророссийской «мэрии» города. Следственные органы утверждают, что взрывное устройство закрепили на дереве высотой более трех метров, расположенном у оздоровительного комплекса. «За забором находится спортивная площадка, на которой, по счастливой случайности, в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там», — подчеркнули представители пророссийского администрации.

«Власти» Бердянска называют взрыв «терактом с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя».

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У оздоровительного центра «Криворожский горняк» в городе Бердянск Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную пророссийскую «администрацию».

По данным агентства, в результате взрыва пострадал заместитель начальника городского ГАИ Александр Колесников. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

РБК уточняет, что в оздоровительном центре «Криворожский горняк» проживают беженцы из Мариуполя. ТАСС сообщает, что удар по занятому российскими войсками городу нанесли ВСУ.

Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что взрыв устроили украинские партизаны.

О том, что российские войска захватили Бердянск, советник главы офиса президента страны Алексей Арестович сообщил 28 февраля. Это произошло спустя четыре дня после начала боевых действий в Украине. За несколько часов до этого исполняющий обязанности мэра Александр Свидло заявил, что ВС РФ заняли все административные здания города.

В апреле Минобороны РФ заявило, что открыло гуманитарные коридоры в Бердянск, Крым и Запорожье для жителей ЛДНР и других регионов Украины.