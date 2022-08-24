Журналист Андрей Лошак о роли философии Дугина

Смотрю, все постят старое выступление Новодворской, где она презрительно отзывается о Дугине как о мелком мошеннике, которого ничего кроме денег не интересует. И общий консенсус такой, что типа Дугин пустой болтун, интересный только западным политологам, нескольким полоумным силовикам и отдельным представителям снюхавшей мозги богемы. Мне кажется, не стоит недооценивать влияние философа, какими бы безумными нам ни казались его идеи. Тем более, что эти идеи имеют тенденцию воплощаться в жизнь.Я помню, как в конце 90-х случайно оказался на лекции Дугина, посвященной ангельским сущностям. Это была совершенно невыносимая заумь, посвященная преимущественно образу Люцифера (падшего ангела) с обширными цитатами из Алистера Кроули. В зале сидело человек двадцать людей неопределенного возраста и пола — я тогда еще подумал, что, возможно, они тоже были падшими ангельскими сущностями, пришедшими послушать лекцию про себя. В середине нулевых я встретил Дугина на концерте Current 93 в Икре. Он нежно любил британский апокалиптик-фолк за их приверженность наци-сатанизму. Как видимо и его дочь Дарья (видел недавно пост о том, как она зиговала на московском концерте Death in June). Про Coil Дугин говорил в интервью: «До того, как евразийство приобрело популярность, мы хотели перетащить Coil в Россию и поселить их у нас, дабы пропагандировать при их содействии наши идеи. К сожалению, власти выбрали Жерара Депардье, решив, что Coil слишком маргинальны». Нетрадиционная ориентация британских музыкантов традиционалиста Дугина тогда не смущала. В те же нулевые я посетил летний лагерь Евразийского союза молодежи. Для этого был арендован корпус полуразрушенного пансионата под Звенигородом. Молодежи было немного, человек тридцать-сорок. Многие в косоворотках, поскольку Дугин тогда уже смекнул, что стратегия наци-сатанизма не имеет больших перспектив в современной России, и объявил себя старообрядцем. Перед едой кругломордый бородач провозглашал басом: «Ангелы во трапезу!» — и присутствующие крестились. Ночью на берегу Москвы-реки молодежь выстроилась в ряд с зажженными факелами, чтобы дать присягу евразийца. Дугин тогда обожал черную магию, обряды, ритуалы, которых так много в кроулианстве, — на этой почве он сошелся с Курехиным и зажег его фашистскими идеями (а в конце концов и сжег). Текст присяги был напыщенным и не лишенным поэтичности, помню, что слово «Воля» звучало там еще чаще, чем проклятия либералам-атлантистам. «Воля и ум, воля и ум» — хором повторяли за Дугиным тщедушные юноши и девушки. Это напоминало бы «Триумф воли», если бы не далекая от арийских идеалов внешность юных евразийцев. Я тогда, конечно, не предполагал, что забавный постмодернистский культ станет когда-нибудь идеологическим мэйнстримом, и к 2022 году в эту секту будет вовлечена вся страна.В 2011 году на летнем лагере ЕСМ партийная молодежь под руководством Дугина поставила оккультную мистерию «Finis Mundi» — «Конец света». Дарья играет там, кстати, роль добровольной жертвы, которая совершает самосожжение во имя спасения России. В то время как девушка горит, мужской голос возвещает: «Огнём крестися Русь! В огне перегори и свой алмаз спаси из чёрного горнила!». Режиссерка этого действа так описывала идею постановки: «Нам нужно приблизить конец света. Антонен Арто говорил, что болезнь мира излечивается единственным средством — сожжением мира, что я продемонстрировала в финальной сцене спектакля, где происходит сожжение вселенной». В финале на сцену вышел Дугин и сказал: «Мы прожили три дня нашей жизни в сторону смерти. Я думаю, что в расшифровке эти сюжеты, которые вы поставили, не нуждаются. Герменевтика конца света — это что вам самим предстоит сделать». Я прямо скажем не большой знаток философии Дугина, но очевидно, что он одержим идеей привести мир к очистительному апокалипсису, после которого родится Великая евразийская империя Конца. И он довольно последовательно идет к этой цели. С началом «консервативного поворота» Дугин отошел от оккультного постмодернизма, сосредоточившись на теме «традиции», на которую вдруг возник спрос. В апэшке судорожно искали новые идеологемы, чтобы противопоставить их объявленному вражеским либерализму. Дугин из богемного гуру превращается наконец-то в востребованного идеолога власти. О том, что это так, говорит один убедительный факт. В 2014-м году Дугин свою программную статью про идеологию новой России заканчивает следующим образом: «Россия будет или русской, то есть евразийской, то есть ядром великого Русского Мира, либо она исчезнет. Но тогда уж лучше пусть исчезнет все. В мире без России просто незачем жить». Спустя 4 года Путин в интервью Соловьеву на тему ядерной угрозы почти дословно повторит эту мысль: «Зачем нам мир, если в нем не будет России?» Похоже, Дугину удалось увлечь диктатора самой страшной своей идеей: приближением конца мира.В этом контексте смерть Дарьи выглядит особенно зловеще. Многих сегодня поразили похороны девушки. Поведение отца, лишившегося дочери, который неестественно дрожащим голосом толкает пропагандистские тирады с призывом воевать до победного конца. Более того, меня посетило странное чувство, что Дугин и был режиссером этого действа. Сомневаюсь, что туповатый рукосуй Слуцкий мог процитировать, слегка видоизменив, девиз нацистов. Возможно, я ошибаюсь, но мне видится здесь почерк постановщика оккультных мистерий и черных месс, а не жулика из госдумы. И если на секунду допустить, что это правда, то становится по-настоящему жутко. «Они сдохнут, а мы попадем в рай» — сказал Путин, когда его попросили объяснить, что означает фраза «нам не нужен мир без России». Это ведь ровно то, что Дугин называет «герменевтикой конца света», только на языке подворотни, которым диктатор в совершенстве владеет. Иногда мне кажется, что они уже приняли «окончательное решение». Они не только отменили Украину. Они отменили мир.