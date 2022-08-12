Bloomberg: Россия ищет оружие по всему миру — данные европейской разведки

Журналисты агентства сообщают, что европейская разведка зафиксировала движение торгового судна Sparta II, принадлежащего компании, которая, как пишут исследователи, принадлежит Министерству обороны РФ и против которой правительство США ввело санкции. Торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло через пролив Босфор в Турции на пути из Сирии в Россию в конце прошлого месяца.



Оно почти наверняка привезло военные машины из сирийского порта Тартус, который используется Россией, согласно данным чиновников разведки и спутниковым снимкам, сделанным 17-25 июля, которые видел Bloomberg. Они сказали, что точная природа транспортных средств неясна. Корабль был замечен в Сирии с транспортными средствами в трюме, был замечен при пересечении пролива Босфор, а позже был идентифицирован в Новороссийске как минимум с 11 транспортными средствами, которые он, вероятно, разгружал.

Данные морского слежения показывают, что судно, принадлежащее компании, против которой США ввели санкции в мае и которая контролируется Министерством обороны России, совершило путешествие в указанные даты, очевидно беспрепятственно пройдя через Турцию, являющуюся членом НАТО.

Анкара сослалась на Конвенцию Монтрё, чтобы закрыть пролив для военных кораблей вскоре после вторжения Путина 24 февраля, хотя коммерческие суда могут проходить через него. По словам людей, Россия использовала грузовые суда компании ООО «Оборонлогистика» на том же маршруте и в других случаях в этом году. В прошлом эта компания неоднократно перевозила военные грузы из России в Сирию.

Представитель Госдепартамента США переадресовал вопросы по этому поводу турецкому правительству. Турецкий чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что торговое судно будет досматриваться только в том случае, если есть наводка или подозрения в правонарушениях/…/

Путешествие корабля в черноморский порт Новороссийска подчеркивает усилия Кремля по привлечению ресурсов для войны, которая длится уже шестой месяц, поскольку линии снабжения напрягаются под давлением крупнейшей военной кампании в Европе со времен Второй мировой войны.

В то время как Украина получила миллиарды долларов оружия от США и Европы, чтобы помочь защитить себя, Россия должна полагаться на свои собственные ресурсы для поддержки передовых сил на фоне сообщений о больших потерях. По оценкам США, десятки тысяч российских солдат были убиты или ранены, а тысячи единиц бронетехники уничтожены.

Путин держит войска в Сирии с тех пор, как в 2015 году отдал приказ о проведении операции по поддержке президента страны Башара Асада. Министр обороны России Сергей Шойгу в 2017 году заявил, что военные испытали там более 160 видов современного вооружения, включая истребители, ракеты с лазерным наведением, танки, методы радиоэлектронной борьбы и системы ПВО.

Есть признаки того, что Кремль ищет дополнительные ресурсы и в других местах.

В последние недели между Арменией и Азербайджаном возникла напряженность из-за спорного Нагорно-Карабахского региона на фоне опровергнутых Москвой сообщений о том, что Россия сократила миротворческие силы численностью до 2000 человек для отправки в Украину. США в марте заявили, что Россия перебросила часть войск на Украину из отколовшегося от Грузии региона Южная Осетия, где она держит тысячи солдат после войны 2008 года.

Россия обращалась к Ирану, чтобы попытаться купить боевые беспилотники, сказал директор ЦРУ Уильям Бернс на американском форуме по безопасности в прошлом месяце, заявив, что это указывает на «недостатки российской оборонной промышленности сегодня и трудности, которые они испытывают после значительных потерь».

Северная Корея может стать новым источником артиллерии, так как она имеет системы приличного качества и в прошлом месяце признала независимость контролируемых Кремлем Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины, по словам одного человека, осведомленного о российской оборонной политике, который попросил не называть его имени.

Российские поставки из Сирии, вероятно, вливаются в общую логистику, поскольку Новороссийск используется для пополнения запасов на базах в соседнем Крыму, который Путин аннексировал в 2014 году, а оттуда — в оккупированные Херсон и Запорожье на юге Украины, сказал один из сотрудников европейской разведки. Россия недавно перебросила силы и технику в этот район, поскольку Украина угрожает контрнаступлением в Херсонской области.

Россия перебросила значительное количество войск в Крым в рамках подготовки к развертыванию на юге Украины, и по меньшей мере восемь батальонных тактических групп, включающих от 800 до 1000 солдат, были переброшены из восточного региона Донбасса, что усилило давление на ее маршруты материально-технического снабжения, сказал этот человек.

Вместо масштабного наступления Украина возможно стремится заманить российские силы в район Херсона, где они будут более уязвимы для атаки, сказал 7 августа в Твиттере Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в университете Сент-Эндрюс в Шотландии. «Более того, вопрос снабжения для русских намного сложнее, так как есть реки, на которых могут быть разрушены мосты, и всего несколько тяжелых железнодорожных линий».

Пентагон утверждает, что с февраля он предоставил Украине оборонную помощь на сумму $9,1 млрд, включая $1 млрд, объявленный в понедельник для увеличения поставок артиллерийских боеприпасов дальнего действия, противотанкового оружия и медицинских автомобилей. Правительство в Киеве также получило еще миллиарды на вооружение от Великобритании и других союзников по Организации Североатлантического договора/…/

Путин не стремился усилить свои вооруженные силы путем массовой мобилизации, вероятно из-за риска заставить российское общество в полной мере почувствовать издержки войны, которую он до сих пор держал на расстоянии вытянутой руки. Но региональные чиновники предложили денежные стимулы, чтобы побудить людей идти добровольцами на краткосрочные контракты, а нижняя палата парламента в мае отменила верхний возрастной предел для службы в армии.

Российское военное производство опирается на компоненты микроэлектроники, разработанные и произведенные в США, Европе и Восточной Азии, говорится в новом докладе Королевского института объединенных служб в Лондоне, основанном на изучении остатков оборудования, использовавшегося в Украине/…/ Василий Кашин, российский военный эксперт из московской Высшей школы экономики, говорит, что страны не должны недооценивать ресурсы России. Но он сказал, что импортировать оружие может быть всё ещё целесообразно, отметив, что Северная Корея имеет многозарядные ракетные системы большой дальности, которые «мощнее тех, что есть у России».

«Конечно, у России есть некоторые проблемы на поле боя, но мы не видим доказательств того, что она импортирует какое-либо оружие для своей войны против Украины, — сказал он. — Однако возможно это стоит делать».





Фото: Минобороны России