«Голос»*: 31% партий не выдвинули своих кандидатов на основные выборы

Нынешние выборы проходят в уникальных условиях из-за продолжающихся боев в Украине. Из-за этого в России наблюдается масштабное наступление на права и свободы граждан, что ломает прежние электоральные стратегии и студент агитационные кампании, считают эксперты «Голоса»*. При этом девять партий из 29, имеющих право участвовать в выборах, вообще не выдвинули кандидатов на основных выборах заксобраний и горсоветов административных центров регионов.

Но помимо этого кандидаты сталкиваются с еще одной проблемой: поиском финансовых ресурсов в условиях негативных социально-экономических ожиданий. Из-за этого весной и практически до старта выборной кампании всерьез обсуждалась идея переноса или отмены выборов в этом году. Однако даже губернаторские выборы решено все-таки проводить. Все это привело к нетипичной для весеннего предвыборного периода тишине со стороны основных кандидатов и партий — они, как правило, не делали громких заявлений и тянули время даже с объявлением своих предвыборных амбиций.

Политические игроки самых разных взглядов по большей части растеряны, а значительнаЯ Часть общества демобилизована

На эту экстраординарную ситуацию накладываются еще и специфические условия, характерные для российских выборов, которые проходят на следующий год после федеральных. Помимо самого набора регионов (среди которых доминируют административно управляемые), для ведения избирательных кампаний в такие годы всегда характерны дополнительные трудности:

организационные и финансовые проблемы после ресурснозатратной федеральной кампании;

усталость менеджмента и политического актива;

проблемы новой мобилизации избирателей, только что уже принимавших участие в федеральных выборах.

Пока сложно оценить реальный уровень конкуренции на выборах, пишут эксперты. Он определится только после завершения этапа регистрации кандидатов: этому будет посвящен отдельный доклад.

Сейчас можно определенно сказать, что в этом году усугубилась департизации кандидатов. Политические игроки разных взглядов по большей части растеряны, а значительна часть общества демобилизована.

девять партий из 29 (31%), имеющих право участвовать в выборах, не выдвинули ни одного кандидата на основных выборах заксобраний и горсоветов админ центров регионов



«Политическое поле в этом году сжалось до минимальных показателей за последние 10 лет, то есть с момента либерализации партийной системы после массовых протестов 2011 года», — пишут эксперты.

Число политических партий, имеющих право участвовать в выборах, снизилось с 75 в начале 2016 года до 29 в июне 2022 года. Из этих 29 партий более чем в половине из 13 крупнейших выборов представительных органов будут участвовать списки лишь восьми: пяти парламентских, которые выдвинули списки на всех или почти всех выборах, а также партий «Коммунисты России», «Родина» и Партия пенсионеров, которые выдвинули от восьми до девяти списков.

Еще 12 партий проявляют едва заметную, скорее формальную, активность: РОДП «Яблоко», «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Зеленая альтернатива», Партия Дела, Партия «За Справедливость!», РЭП «Зеленые», Казачья партия РФ, Партия Роста, Партия Возрождения России, Демократическая партия России и «Российский общенародный союз».

Остальные девять партий из 29 (или 31%), имеющих право участвовать в выборах, не выдвинули ни одного кандидата на основных выборах заксобраний и горсоветов админ центров регионов.

По показателю формальной конкуренции (среднее количество выдвинутых на выборы списков партий) также отмечен самый низкий уровень с 2012 года. На выборах региональных парламентов выдвинуто в среднем восемь партийных списков на регион.

«По сравнению с выборами 2012 и 2017 годов, когда выборы проходили в том же наборе регионов, уже на стадии выдвижения мы видим снижение конкуренции (в сравнении с 2012 годом — почти в два раза). В сравнении с другими годами (и с другим набором регионов соответственно) в нынешней кампании также наблюдается самый низкий показатель с 2012 года. На выборах представительных органов региональных центров в семи городах с пропорциональной или смешанной системой уровень формальной конкуренции на стадии выдвижения оказался выше, чем в прошлом году, но ниже, чем во все предыдущие годы (включая 2012 и 2017, когда набор выборов совпадал). Среднее число выдвинувшихся кандидатов-одномандатников тоже является одним из самых маленьких за последние годы», — заключили эксперты.

в этом году добавилось радикальное ограничение свободы выражения мнения и связанное с ним возбуждение административных и уголовных дел по статьям о «дискредитации» вооруженных сил



В выборах глав регионов будут участвовать по большей части представители 6 партий. Это «парламентская четверка», Партия пенсионеров и «Коммунисты России». Одна из «парламентских» партий — «Новые люди» — не входит в это число.

Предкампании в нынешней ситуации большинство кандидатов вели тихо. Также незаметно прошел и подбор будущих кандидатов. Это сказалось даже на «Единой России», которая раньше использовала праймериз для закрепления в информационном пространстве. Фактически, этот институт деградировал в этом году окончательно.

Беспрецедентно в этом году давление на потенциальных участников выборов. На фоне, ставшей уже привычной, проблемы муниципальных фильтров и других ограничений, в этом году добавилось радикальное ограничение свободы выражения мнения и связанное с ним возбуждение административных и уголовных дел по статьям о «дискредитации» российских вооруженных сил. При этом попасть под давление могут кандидаты любых политических взглядов.

Первый доклад «Голос»* опубликовал 19 июля. В нем эксперты анализировали новые законодательные меры, которые затруднили выдвижение кандидатов и еще больше ухудшили возможности оппозиционных кандидатов. Из-за наступления на свободу слова, они не могут обращаться к аудитории по независимым каналам.