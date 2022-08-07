165-й день боев: главное

Россия и Украина обвинили друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Как пишет ВВС со ссылкой на «Энергоатом», огонь в субботу вечером вели российские войска, один из сотрудников станции получил ранения, около 500 российских военных и сотрудников станции прятались в бункерах. «Вот так» писал, что у Украины есть подтвержденная информация о том, что Россия заминировала объекты на Запорожской АЭС.

Снаряды упали рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. В нем 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сбора отработанного ядерного топлива. Три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки повреждены.

РИА Новости сообщило, что обстрел вели украинские войска. По данным агентства, осколки и ракетный двигатель упали не далее чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В результате начался пожар, рассказали в пророссийской администрации Энергодара.

Минобороны России сообщало, что ООН препятствует визиту на станцию МАГАТЭ, а Украина провела провокации возле станции.

«Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — сообщали в министерстве.

При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о том, что на объекте существует реальный риск ядерной катастрофы. Он же говорил о том, что российские военные нарушают все нормы техники безопасности.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте. Обстрелы возле станции начались с пятницы, 5 августа. Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести дополнительные санкции против России из-за обстрелов Запорожской АЭС.

«Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества: санкций в отношении российской атомной отрасли и ядерного топлива», — написал он.

В украинской порт впервые прибыло судно под погрузку: Balker FULMAR S под флагом Барбадоса. По расчетам украинских властей, через две недели порты будут принимать по меньшей мере 3-5 судов в сутки: это около 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц. Кроме того, еще четыре судна вышли в море с 160 тыс. тонн украинского зерна, уточнили в администрации морских портов Украины.

Соглашение о вывозе украинского зерна подписали Россия, Украина, Турция и ООН в Стамбуле 22 июля. Суда идут по безопасному коридору, который согласовали стороны. В Стамбуле их досматривают, а после они отправляются в пункты назначения.

«Медиазона»* рассказала, что вербовкой заключенных в колонии занимается лично Евгений Пригожин: по крайней мере так себя назвал приехавший в ИК Ярославской и Тульской областей невысокий лысый мужчина в годах со звездой Героя России на груди.

В обмен на участие в «спецоперации» в Украине он предлагал заключенным свободу и деньги. После нескольких проверок и подписания контракта до помилования обещают всего полгода.

«Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте», — передал слова вербовщика один из заключенных.

По словам гостя, «экспериментально» заключенных из Санкт-Петербурга уже использовали 12 июля. О вербовке заключенных сообщал также Gulagu.net с начала июля.

В Amnesty International заявили, что «глубоко сожалеют о боли и гневе», который вызвал последний доклад организации. Об этом сообщает Reuters. Эксперты писали о том, что украинские военные используют гражданские объекты и подвергают опасности мирных жителей. Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась после этого доклада.

DW** пишет, что убийство украинских военнопленных в Еленовке было «спецоперацией России против поставок» Киеву современного западного оружия. Такое заявление сделал представитель военной разведки Украины Андрей Юсов.

«С самого начала этой страшной трагедии и фарса, который мы видели со стороны россиян, — это и было фальсификацией. С первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS — это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения», — считает Юсов.

Минобороны России обвинило в ударе по колонии в Еленовке Донецкой области Украину. В ней содержались военнопленные украинцы, погибло больше 50 человек.

Разведка Британии пишет, что плохая работа российских вооруженных сил в Украине дорого обошлась российскому военному руководству. Это привело к увольнению как минимум шести российских командиров с начала боевых действий. Командующие Восточным и Западным военными округами России, скорее всего, лишились командования: это генерал-полковник Александр Чайко и генерал-полковник Александр Журавлев. Последнего, скорее всего, заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Генерала Александра Дворникова сместили после того, как он получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

Эти увольнения усугубляются тем, что на поле боя в Украине погибли по меньшей мере 10 российских генералов. Несогласованность командования из-за перестановок, вероятно, усугубляет тактические и оперативные трудности России.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут об обстрелах Запорожской АЭС. Организация не может самостоятельно определить, какая сторона несет ответственность за инцидент. Но по мнению экспертов, российские силы вероятно используют АЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, подорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению, а также эффективно использовать АЭС в качестве ядерного щита для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к востоку и югу от Бахмута, пытались прорвать украинские оборонительные рубежи к северу, западу и югу от Донецка.

*«Медиазону» и **DW Минюст России считает «иностранными агентами».