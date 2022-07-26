153-й день боев: главное

Минобороны России сообщило, что в соответствии с соглашением о вывозе зерна в Стамбуле начал работать совместный координационный центр. От России в нем будет работать группа экспертов, которая уже направилась в Турцию. Работа будет проходить в четырехстороннем формате.

Соглашение о вывозе украинского зерна через порты Черного моря Россия, Турция и ООН, а также Украина, Турция и ООН подписали 22 июля. Документ предполагает перемирие на море: нельзя атаковать торговые суда. Турция будет проверять их на наличие оружия: Россия опасалась, что Украина будет перевозить его на судах.

Однако после атаки на Николаев и Одессу в субботу к России нет доверия, что все условия договора будут ею соблюдаться, пишет Reuters. Российская сторона говорила о том, что соглашение не предполагает прекращения «спецоперации», а значит атаковать военную инфраструктуру можно. В Белом доме обещали следить за ситуацией с зерном.

«Радио Свобода»* сообщило, что к Владимиру Путину обратились больше 100 семей пропавших в Украине военных. Семьи — из разных регионов России. Они обратились с письмом через приемную Путина.

Они требуют найти своих родственников, внести их в списки военнопленных, которые пропали без вести. Сейчас их не ищут, добавили родственники, поскольку их нет в реестре пропавших. Семьям сообщают противоречивую информацию, а все факты о них приходится искать самостоятельно.

В ЛНР заявили, что взяли под контроль Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске Донецкой области, пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителя ЛНР Виталия Киселева.

Сам Киселев в своем Telegram написал, что территорию станции взяли «штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» сегодня утром. Украина не комментировала эти сообщения.

Институт изучения войны (ISW) несколько дней сообщал о продолжающихся боях в районе станции. Однако эксперты считают, что это не принесет преимущества России на поле боя.

«Важные истории»** сообщили о гибели в Украине не менее трех заключенных, завербованных ЧВК «Вагнера» в колониях Санкт-Петербурга. Еще двое находятся в больнице. По данным источника, в медицинских документах указаны позывные, а не настоящие имена осужденных. Во ФСИН информацию назвали слухами, Минобороны сообщает, что в «спецоперации участвуют только контрактники».

«Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — сообщили сегодня в ведомстве.

Адвокат Леонид Крикун считает, что это сделано для того, чтобы не выплачивать компенсации родственникам. «Если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь «Одуванчиком»? Скорее всего, денег за смерть человека родственники не увидят», — объяснил он.

По данным правозащитного проекта Gulagu.net вербовка заключенных продолжается, причем не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах России. В некоторые колонии приезжал лично Евгений Пригожин. Сегодня на горячую линию организации снова поступило такое сообщение.

«В данный момент прямо сейчас в отделе безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН по Рязанской области (Скопинский район, с.Клекотки) проводят опросы с применением полиграфа, сотрудники смежной службы готовят заключенных для отправки на войну. Позже отпишусь, приехал полиграфолог и поотрядно вызывают всех «желающих» на полиграф, а до этого прилетали на вертолете как в Тулу, слово в слово как в Туле. Прошу сохранить анонимность», — сообщил источник сегодня.

«Медиазона»*** рассказала, что Украина и Россия обменялись телами погибших. В Украину вернули 25 тел военнослужащих. Российская сторона не подтверждает обмен.

«Радио Свобода»* рассказало, что в Чечне на форменной одежде силовиков появились нашивки «На Киев». На видео, поступившем в редакцию, видны сотрудники полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. Другой источник утверждал, что такие же нововведения в форме были у подразделений ОМОНа и других силовиков.

Молдова высказывает беспокойство из-за угрозы вторжения России, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилицэ, пишет ВВС.

«Мы обеспокоены, конечно. Это риск, это пока гипотетический сценарий, но если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то мы, конечно, очень тревожимся. Если страна начинает захватническую войну без какой-либо оглядки на международное право, то в этом смысле никто не находится в безопасности, и думаю, что это вызывает тревогу во многих странах», — сказала она.

В апреле 2022 года в Минобороны говорили о расширении целей «спецоперации». Россия стремилась к контролю над югом Украины для обеспечения сухопутного коридора в Крым, контролю над портами и обеспечению выхода к Приднестровью. В непризнанном Приднестровье не раз говорили о планах провести референдум о присоединении к России.

Разведка Британии анализирует удары по Одессе после подписания соглашения по зерну. 24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в причал Одесского порта. Минобороны России заявило, что нанесло удар по украинскому военному кораблю и комплексу противокорабельных ракет. Нет никаких указаний на то, что такие цели находились в месте попадания ракет.

Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план боев, поскольку Россия не может морским десантом захватить Одессу. Россия будет и впредь уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако российские процессы нацеливания, скорее всего, регулярно подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские силы добились незначительных территориальных успехов к югу от Бахмута 25 июля. Однако они страдают от тех же фундаментальных ограничений, которые ранее не позволяли им быстро закрепиться в ходе наступательных операций в Луганской области.

Войска ЧВК «Вагнера» продвинулись в Новолуганское, а российские и украинские источники отмечают, что российские силы берут под контроль территорию Углегорской станции на северной окраине населенного пункта. Уход украинцев оттуда аналитики назвали контролируемым.

Новолуганское — небольшой населенный пункт, но российские войска уже несколько недель осаждают его. Захват Новолуганского и Углегорской станции не создаст выгодного положения, по которому российские войска смогут продвигаться на север, в сторону Бахмута. С другой стороны, взятие этой территории сглаживает украинскую линию обороны, ограничивая преимущество российских сил.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута, продолжают укреплять позиции в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления украинских войск.

Украинские силы продолжают наносить удары по опорным пунктам России на южной оси. Российские войска изымают военную технику со склада в Омске и ощущают проблемы при ремонте поврежденных боевых машин.

«Радио Свобода»* и «Медиазону»*** Минюст России считает «иностранными агентами».

«Важные истории»** признаны в России «нежелательной организацией».