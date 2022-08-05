Столтенберг сравнил Путина с террористом Брейвиком

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сравнил президента России Владимира Путина с норвежским ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком, который в 2011 году устроил в Осло и на Утойе серию терактов, унесших жизни 77 человек.

Как передает New York Times, Столтенберг выступил у себя на родине в Норвегии на острове Утойя, известном как место массового убийства, устроенного Андерсом Брейвиком в 2011 году. Глава Североатлантического альянса произнес речь в молодежном лагере Рабочей партии Норвегии — на таком же мероприятии 11 лет назад Брейвик застрелил 69 человек, еще восемь погибли в результате устроенного им взрыва в Осло.

«Вторжение России в Украину представляет собой самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и союзники по НАТО должны сделать так, чтобы президент Владимир В. Путин «не победил и не получил подтверждения того, что насилие работает», — заявил он в ходе своего выступления в четверг.

Столтенберг признал, что союзники по НАТО несут серьезный ущерб от боевых действий из-за санкций, поставок оружия, инфляции и растущих цен на энергоносители. Однако цена, которую вынуждена заплатить Украина за действия российских властей и армии, измеряется «в человеческих жизнях», подчеркнул он. Генсек НАТО также отметил, что интерес западных стран угасает, а потому Альянсу необходимо продолжать доказывать необходимость вооружать страну.

Ранее Столтенберг заявлял: «Война президента Путина против Украины разрушила мир в Европе и создала самый большой кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны». Тогда же он выразил необходимость в самой большой реорганизации коллективной обороны Альянса с момента окончания холодной войны.

