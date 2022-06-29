Йенс Столтенберг: «Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности»

В ответ на вторжение России в Украину США значительно увеличат свое военное присутствие в Европе за счет дополнительных войск и вооружений в рамках крупнейшего со времен холодной войны усиления обороны НАТО, сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает Financial Times, выступая в рамках саммита НАТО в Мадриде, Президент Джо Байден заявил, что США увеличат свое военное присутствие в Европе «для защиты каждого дюйма союзной территории». В рамках укрепления первой линии обороны НАТО против возможного нападения США создадут постоянный штаб 5-го армейского корпуса в Польше, направят 5 000 дополнительных военнослужащих в Румынию и увеличат ротацию в странах Балтии.

В дополнение к размещению систем противовоздушной обороны в Италии и Германии две эскадрильи американских истребителей F-35 будут направлены в Великобританию. Кроме того, количество эсминцев ВМС США в Испании будет увеличено с четырех до шести.

Новые подразделения усилят группировку сил США в Европе, которая сейчас насчитывает более чем 100 000 военнослужащих. Ее численность уже увеличилась примерно на 20 000 человек после начала вторжения в Украину.



«В момент, когда Путин разрушил мир в Европе и атаковал сами основы порядка, основанного на правилах, Соединенные Штаты и наши союзники делают шаг вперед. – сказал Байден. – США будут укреплять свои силы в Европе и реагировать на изменившиеся условия безопасности, чтобы защитить каждый дюйм союзной территории».

Ожидается, что на саммите в Мадриде другие страны НАТО также объявят об увеличении расходов на оборону и о дополнительном развертывании войск. Другим вопросом станет оказание дополнительной военной поддержки Украины. НАТО также официально пригласит Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу, после того как 28 июня Турция сняла вето на их заявления о вступлении в альянс.

Действия Альянса вызваны требованием стран Балтии и других восточных союзников НАТО создать более крупные, постоянные и лучше оснащенных силы для защиты от агрессии. На саммите должны быть также согласованы новые планы обороны, которые увеличат более чем в семь раз количество войск, находящихся в состоянии повышенной готовности – до более чем 300 000 с 40 000 в настоящее время.

По сообщению газеты El Pais, президент Зеленский, выступая по видеосвязи, сказал: «Это война не только против Украины, но и за определение будущего мирового порядка». «Мы сдерживаем Россию от уничтожения нас и от уничтожения вас», – цитирует Зеленского журнал Forbes.

Как сообщает DW*, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам первого дня встречи: «Война президента Путина против Украины разрушила мир в Европе и создала самый большой кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны». Столтенберг пообещал, что на саммите будет согласована самая большая реорганизация коллективной обороны Альянса с момента окончания холодной войны.

Со своей стороны, как сообщает Reuters, премьер-министр Испании Педро Санчес сказал: «Мы посылаем Путину решительный сигнал: ‘Вы не победите’».

По материалам зарубежной прессы





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