Неизвестные уничтожили агитацию кандидата в губернаторы от КПРФ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные продолжают уничтожать агитацию кандидата в губернаторы Свердловской области от КПРФ Александра Ивачева. За два дня злоумышленники вырезали 12 баннеров, а также перерезали провода трех медиаэкранов с его агитацией, сообщается в ВК-сообществе Свердловского областного отделения КПРФ.

Ивачев отметил, что наибольшее давление на него оказывают в Чкаловском районе. В 2021 году он одержал победу над кандидатом от «Единой России» миллиардером Валерием Савельевым в этом избирательном округе. По данным портала URA.RU, власти попросили главу района Евгения Шипицына «активизировать слежку, как коммунисты размещают агитацию». Ивачев обратился к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области в связи с кражей и порчей агитации в Екатеринбурге.

Ранее в Новосибирске неизвестные в масках напали на активистов партии КПРФ, которые 31 июля расклеивали агитационные плакаты кандидата в губернаторы Свердловской области Александра Ивачева. По его словам, нападавшие «прыгали на голове» у одного из агитаторов — медики зафиксировали у него переломы четвертой и пятой костей черепа, а также диагностировали сотрясение мозга и амнезию. В настоящее время 27-летний активист проходит лечение в екатеринбургской городской больнице №36. Второй молодой человек не пострадал.