Россия высылает 14 болгарских дипломатов

Министерство иностранных дел (МИД) РФ объявило о высылке 14 болгарских дипломатов в качестве ответной меры. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу, 5 августа.

Как следует из заявления, МИД РФ вручил чрезвычайному и полномочному послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину ноту об объявлении персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Данная мера стала ответом министерства на высылку 70 российских дипломатов, уличенных в шпионаже, введение квот на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также закрытие генконсульства РФ в городе Русе.

В МИД РФ подчеркнули, что «ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином (Кирилом) Петковым».

В конце июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству во главе с Кирилом Петковым. Он занимал жесткую позицию по отношению к России. Оппозиция обвинила правительство в неспособности проводить фискальную и экономическую политику для сдерживания растущей инфляции.

Петков обвинил в том числе посла Митрофанову в свержении правительства. Как писал Reuters, в Болгарии могут усилиться пророссийские настроения из-за вотума недоверия и новых — четвертых с апреля прошлого года — выборов.