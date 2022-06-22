Reuters: пророссийские политики могут стать популярнее в Болгарии

Reuters сообщает, что правительству Болгарии могут вынести вотум недоверия. Этот вопрос будет обсуждаться сегодня. В случае, если депутаты примут по нему положительное решение, в отставку может уйти проевропейское правительство Кирила Петкова, а пророссийские настроения могут получить поддержку.

Партия Петкова пришла к власти всего полгода назад, а в июне в ней начались разногласия по бюджетным расходам и по поводу того, должна ли Болгария разблокировать вступление Северной Македонии в ЕС. Если состоятся очередные парламентские выборы — четвертые с апреля 2021 года — то это ставит под вопрос переход страны на евро в 2024 году. Политические проблемы могут помешать и энергоснабжению страны, после того как Болгария отказалась оплачивать газ в рублях.

Во время дебатов о вотуме недоверия Петков призвал поддержать его партию на фоне украинского кризиса и растущей инфляции.

«У вас есть реальный шанс ввергнуть страну в политический кризис во время войны», — сказал Петков.

Позиция Петкова с самого начала была пронатовской и проевропейской, что нетипично для стран, у которых сложились давние хорошие отношения с Россией. Он уволил своего министра обороны в феврале за то, что тот отказался назвать российское вторжение в Украину «войной», поддержал санкции ЕС против Москвы и согласился отремонтировать тяжелую военную технику Украины. Однако его бывший партнер по коалиции покинул правительство и обвинил Петкова в игнорировании интересов Болгарии.

По мнению аналитиков, правительство вряд ли сможет заручиться стабильной поддержкой в ​​долгосрочной перспективе, считает Добромир Живков, политический аналитик социологического агентства Market Links.

Высокие цены на энергоносители и продукты питания, вызванные боями в Украине, уже привели к росту инфляции до 15,6% — рекордного за 24 года показателя. Новые выборы, если они состоятся, вероятно принесут пользу партии оппозиционного бывшего премьер-министра Бойко Борисова, а также пророссийским партиям, таким как националистическое «Возрождение».