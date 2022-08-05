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Суд в Уфе отложил заседание по делу Шевчука о «дискредитации армии» на 16 августа

05.08.2022

Суд приобщил к материалам дела заключение экспертов, которые не нашли в речи Шевчука признаков дискредитации армии РФ

Советский районный суд Уфы отложил до 16 августа рассмотрение административного дела по статье о «дискредитации российской армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении лидера российской рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Причиной, по которой суд решил отложить заседание по делу Шевчука, стало приобщение к материалам дела результатов психолого-лингвистической экспертизы его речи. Об этом ходатайствовал адвокат музыканта Александр Передрук. По словам Чикова, лингвист и психолог не нашли в речи Шевчука ни призывов, ни негативной оценки действий российской армии.

«Специалисты пришли к выводу, что в «исследуемом речевом материале негативная оценка решения президента РФ В.В. Путина о специальной военной операции на Украине содержится имплицитно, в форме негативно-иронического оценочного суждения (мнения)», — написал Чиков.

В связи с необходимостью изучить заключение экспертов суд отложил заседание на 16 августа, добавил правозащитник.

Поводом к протоколу послужило высказывание Шевчука на концерте в Уфе 18 мая. Он сказал, что «родина — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». Правоохранители посчитали это «дискредитацией армии». Во Владивостоке уже оштрафовали активиста за пикет с этой же цитатой. 

Сначала дело должен был рассмотреть Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но протокол вернули полиции для устранения ошибок. Позже суд снова принял протокол, но направил его по месту совершения «преступления» в Уфу. Еще один протокол по этой же статье на Шевчука составили 6 июля. 

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