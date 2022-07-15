В Санкт-Петербурге вернули в суд дело против Юрия Шевчука

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Дзержинский районный суд вновь зарегистрировал дело против Юрия Шевчука. Его обвиняют в публичных действиях, дискредитирующих армию (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

Информацию о деле в пресс-службе сопроводили цитатой из песни ДДТ:

«Сбылось все то,

О чем я так мечтал.

Счастливый день!

Мой лучший день настал!»

30 мая дело против Шевчука вернули в полицию для устранения недостатков. В протоколе не было описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования армии для защиты интересов России и ее граждан.

Протокол на музыканта завели после его майского концерта в Уфе. На концерте Шевчук сказал: «Родина, друзья, это не [мягкое место] президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина».