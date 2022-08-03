Транзит товаров в Калининград снова под угрозой

«Вот так» сообщил что банки не оплачивают услуги калининградского транзита. По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, власти не могут обязать финансовые организации проводить операции. «Шяуляй банк», который обслуживает транзит, объявил о приостановке любых банковских операций с Россией и Беларусью с 1 сентября.

«Могу ответственно сказать, что государство не может обязывать банки принимать платежи из России. Все будет зависеть от их собственных решений. Я не могу себе представить, чтобы компании в моем секторе могли оказывать услуги, если за эти услуги не платят», — отметил Скуодис.

Литва прекратила транзит товаров в Калининградскую область в середине июня: по мнению литовской стороны, такие перевозки нарушали санкции. МИД России угрожал ответными мерами, но вопрос удалось решить. Часть товаров, которые не внесены в санкционные списки, разрешили провозить.