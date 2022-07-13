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#Новости

Еврокомиссия объяснила введение ограничений на транзит в Калининград

13.07.2022

Некоторую часть запрещенной продукции можно перевозить по железной дороге

Пресс-секретарь Еврокомиссии Дэниел Ферри рассказал «Вот Так» новые правила транзита продукции из России в Калининградскую область. По его словам, Россия может перевозить некоторую запрещенную продукцию по железной дороге.

По его словам, провоз подсанкционных товаров по автодорогам ЕС запрещен, запрет касается и Калининградской области. 

«Мы подчеркиваем, что наша позиция не изменилась. Транспортировка товаров через Литву запрещена и будет запрещена», — объяснил Ферри.

Но на железную дорогу запрет не распространяется. Российские поезда могут доставлять подсанкционные товары в Калининград — за исключением товаров военного и двойного назначения. Также члены ЕС должны проверять груз на точке входа и замерять транспортный поток. «Если он будет превышать средние показатели за предыдущие три года, то страны должны остановить транспортировку, чтобы не допустить обхода санкций», — сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

В Еврокомиссии добавили, что переговоров с Россией пока не было . 

Литва с 18 июня запретила транзит в Калининградскую область.



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