Китай пообещал ответить США в случае визита Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге во вторник заявила, что США ответят за свои действия в случае визита на Тайвань. Какие меры подготовил Пекин, она не уточнила.

«Что я могу вам сказать, так это то, что США обязательно понесут ответственность и заплатят за ущерб, причинённый суверенитету и интересам безопасности Китая», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Тем временем спецборт, на котором может находиться спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, пролетел через Филиппины и в настоящее время движется в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24, который возобновил работу после сбоя. Сайт не выдержал наплыва пользователей, которые следили за перемещением американского самолета, и ограничил число доступных операций в минуту для предупреждения вредоносной активности. За движением борта следили 300 тысяч зрителей.

По данным информационного портала ETtoday, спикер палаты представителей США во главе делегации примерно из 20 человек приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 мск). Газета «Чжунго шибао» между тем сообщила, что Тайбэйский аэропорт «Таоюань» усилил меры безопасности после получения письма с угрозами о «минировании».

Тем временем в здании Законодательного юаня в Тайбэе уже расстелили красную ковровую дорожку, кадры и видео опубликовала тайваньская газета United Daily News. По данным тайваньского телеканала TVBS, делегация США остановится в отеле Grand Hyatt — представители Конгресса США забронировали там целый этаж.

В связи с возможным визитом Пелоси и ростом напряженности в отношениях с Китаем Тайвань повысил боевую готовность и оборудовал бомбоубежища. В них превратились автостоянки, метрополитен и торговые центры. Всего в Тайбэе начитывается около 4,6 тысяч объектов, в которых могут укрыться 12 млн человек.

На фоне эскалации конфликта Китай объявил о проведении военных учений в провинции Фуцзянь, а также выпустил в море два действующих авианосца Народно-освободительной армии КНР. О том, куда держат курс корабли, пока неизвестно.

