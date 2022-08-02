Спецборт Пелоси повернул в сторону Тайваня

Спецборт ВВС США, на котором Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию, вылетел из Куала-Лумпура и в настоящее время движется в сторону Тайваня. За передвижением самолета на сайте FlightRadar24 следили порядка 300 тысяч пользователей, в настоящее время сервис перестал работать.

Сайт FlightRadar, отслеживающий перемещения самолетов в реальном времени, перестал открываться у пользователей по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownForEveryoneOrJustMe. В работе сайта наблюдается сбой на фоне сообщений о возможном визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Спустя три часа после вылета из Куала-Лумпура спецборт американской делегации повернул в сторону острова.

В связи с возможным визитом Пелоси и ростом напряженности в отношениях с Китаем Тайвань повысил боевую готовность и стал оборудовать бомбоубежища, сообщает Reuters. В них превратились автостоянки, метрополитен и торговые центры. Всего в Тайбэе начитывается около 4,6 тысяч объектов, в которых могут укрыться 12 млн человек.

На фоне эскалации конфликта Китай объявил о проведении военных учений в провинции Фуцзянь, а также выпустил в море два действующих авианосца Народно-освободительной армии КНР. О том, куда держат курс корабли, пока неизвестно.

О возможном визите Нэнси Пелоси на Тайвань стало известно накануне. По данным информационного портала ETtoday, спикер палаты представителей США во главе делегации примерно из 20 человек приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 мск). На следующий день она проведет встречу с главой администрации Цай Инвэнь.