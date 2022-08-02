Reuters: лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири был убит в результате удара США

После удара США по Афганистану в минувшие выходные убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири. Reuters рассказывает, что он жил в доме министра внутренних дел Талибана Сираджуддина Хаккани. США атаковали его с беспилотника.

Этот удар был самым большим с тех пор, как в 2011 году был убит основатель террористической группировки Усама бен Ладен. Завахири скрывался в течение многих лет, и операция по его обнаружению и убийству стала результатом «тщательной, терпеливой и настойчивой» работы антитеррористического и разведывательного сообщества, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири (справа)



Ранее ходили слухи, что Завахири скрывается в Пакистане или в Афганистане. Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что правительство США в течение нескольких лет следило за сетью, которая поддерживала Завахири. В течение последнего года, после ухода США из Афганистана, официальные лица высматривали признаки присутствия «Аль-Каиды» в стране.

В этом году официальные лица установили, что семья Завахири — его жена, дочь и ее дети — переехали на конспиративную квартиру в Кабуле. Позже Завахири также обнаружили в том месте.

Сотрудники разведки несколько месяцев проверяли информацию, правильно ли они опознали лидера «Аль-Каиды». В начале апреля начался инструктаж высокопоставленных чиновников администрации. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, впоследствии проинформировал президента Джо Байдена.

«Мы смогли построить модель жилища с помощью нескольких независимых источников информации для информирования об операции», — сказал чиновник.

Как только Завахири прибыл в конспиративную квартиру в Кабуле, его заметили на балконе, где он в конечном итоге и был убит. Беспилотник атаковал его несколько раз.

Источник издания отдельно отметил, что разведка детально изучила конструкцию и характер убежища, также тщательно проверили его обитателей, чтобы убедиться, что Соединенные Штаты могут уверенно провести операцию по убийству Завахири, не угрожая структурной целостности здания и сводя к минимуму риск для гражданских лиц и его семьи.

Президент США Джо Байден в последние недели созывал встречи с ключевыми советниками и членами кабинета, чтобы тщательно изучить разведданные и определить наилучший план действий. Окончательную информацию о предполагаемой операции Байдену представили 1 июля. Он «задал подробные вопросы о том, что мы знали и откуда мы это узнали», и внимательно изучил модель дома, которую построили разведчики и принесли на встречу. Он спросил об освещении, погоде, строительных материалах и других факторах, которые могли повлиять на успех операции, анонимно рассказал чиновник. Байден запросил и анализ возможных последствий забастовки в Кабуле. Узкий круг старших межведомственных юристов изучил отчеты разведки и подтвердил, что Завахири был законной мишенью на основании его продолжающегося руководства «Аль-Каидой».

Заключительный брифинг по операции провели 25 июля. Тогда Байден санкционировал «точный индивидуальный авиаудар» при условии, что это сведет к минимуму риск жертв среди гражданского населения. Удар нанесли 21:48 по восточному времени (01:48 по Гринвичу) 30 июля с помощью беспилотника, выпустившего так называемые ракеты «адский огонь».

Фото: Hamid Mir/Editor/Ausaf Newspaper for Daily Dawn/Handout via REUTERS/