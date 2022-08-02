Нэнси Пелоси собирается прилететь в Тайвань к вечеру 2 августа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла во вторую страну в рамках своей поездки по Азии — Малайзию. Спецборт с Пелоси и возглавляемой ей делегацией приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге, сообщает AP.

О том, что Пелоси посетит Тайвань, сообщал информационный портал ETtoday. По данным издания, Пелоси с делегацией примерно из 20 человек приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 мск). На следующий день она проведет встречу с главой администрации Цай Инвэнь.



Ранее в четверг в ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента США Джо Байдена от «игр с огнем» в вопросе с независимостью Тайваня. Китайский лидер заявил, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя», и добавил, что Пекин решительно выступает против «независимости Тайваня» и следит за вмешательством внешних сил в данный вопрос.

Байден подтвердил, что США придерживаются политики «одного Китая», то есть не признают независимости Тайваня.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга публично призвал власти КНР проявить сдержанность в вопросе возможного визита Пелоси на остров. В случае эскалации конфликта он возложил ответственность за рост напряженности на Пекин. При этом он выразил надежду на то, что Китай «будет действовать разумно и не будет содействовать эскалации ситуации».

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные учения в Южно-Китайском море и провела боевые стрельбы в провинции Фуцзянь. Учения начались на фоне разговоров о возможном визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Они продлятся до 6 августа, сообщили в Управлении морской безопасности КНР.

По информации Reuters, Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как обнадеживающий сигнал лагерю сторонников независимости на острове. Власти КНР считают остров своей территорией и опасаются поддержки США демократических властей острова.