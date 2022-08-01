СМИ назвали дату визита Пелоси на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет с визитом на Тайвань вечером 2 августа, сообщает ETtoday. По данным информационного портала, на следующий день у американского политика запланирована встреча с руководством острова.

Нэнси Пелоси отправилась в поездку по Азии 31 июля. Политик возглавила делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе. В планах посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии. В заявлении не упоминается Тайвань, несмотря на появившиеся в последние дни слухи о том, что такая поездка возможна.

По информации издания, чиновница во главе делегации примерно из 20 человек приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 мск). На следующий день она проведет встречу с главой администрации Цай Инвэнь.

Ранее в четверг в ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента США Джо Байдена от «игр с огнем» в вопросе с независимостью Тайваня. Китайский лидер заявил, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя», и добавил, что Пекин решительно выступает против «независимости Тайваня» и следит за вмешательством внешних сил в данный вопрос.