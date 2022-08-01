Гражданам «недружественных» стран могут запретить усыновление детей-сирот из России

В Госдуму внесли законопроект о введении запрета на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам стран, признанных правительством РФ недружественными. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 1 августа.

Авторами инициативы выступили Леонид Слуцкий, Борис Чернышов (оба — ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Парламентарии предлагают ввести в России запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам стран, которые «совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации».

В том случае, если иностранное государство перестанет совершать «недружественные действия» против России, то запрет на усыновление и передачу под опеку может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс, следует из документа. При этом авторы законопроекта подчеркнули, что ограничения не коснутся граждан тех стран, которые не внесены в утвержденный правительством РФ список как «недружественные».

На настоящий момент «недружественными» России признаны 49 государств. На минувший неделе перечень пополнили Багамы, острова Гернси и Мэн, а также Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия.