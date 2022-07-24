Правительство России дополнило список «недружественных стран»

Согласно распоряжению правительства России, в перечень «недружественных» стран и территорий, против которых действуют антисанкции, включили Багамы и острова Гернси и Мэн.

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», — объяснили в правительстве.

Российские граждане и компании, а также Россия или регионы, которые имеют кредитные обязательства перед этими странами, могут расплачиваться по долгам в рублях. Такой временный порядок распространяется на выплаты больше 10 млн рублей в месяц.

На уходящей неделе список пополнили также Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Также в числе «недружественных» с начала марта 2022 года страны ЕС, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие государства.