Правительство России расширило перечень «недружественных стран»

По данным пресс-службы правительства России, указ о включении в список «недружественных стран» Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Документ предполагает ограничения на наем дипломатических сотрудников в их представительства.

Дипмиссии Греции смогут нанять 34 человека, Дания — 20, Словакия — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения. В мае 2021 года ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.

В начале марта 2022 года правительство России составило перечень иностранных государств и территорий, «совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия». В него вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие.