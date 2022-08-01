Байден призвал Россию к диалогу по созданию новой системы контроля над вооружениями

Белый дом готов обсудить с Россией создание новой системы контроля над ядерными вооружениями. С соответствующим заявлением выступил президент США Джо Байден.

Американский лидер напомнил, что договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в 2026 году. Россия и США подписали двустороннее соглашение в апреле 2010 года. Заступив на пост президента США, Байден продлил его действие в начале 2021 года.

«Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями»,— говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден также призвал Китай «как государство, обладающее ядерным оружием» принять участие в обсуждении новой системы по контролю за вооружениями. КНР на призыв Белого дома еще не ответил, реакции от Кремля также пока не последовало.

Почти сразу после начала вторжения в Украину президент Путин заговорил об использовании ядерного оружия. Профессор Ричард К. Беттс в своей публикации в Foreign Affairs отметил, что западные наблюдатели по большей части отнеслись к этим разговорам как к пустому надуванию щек. Однако сегодня, уверен он, Запад должен планировать свою реакцию на случай применения Россией ядерного оружия.