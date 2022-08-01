В Петербурге избили темнокожего мужчину, приняв его за американца

Темнокожего мужчину избили в самом центре Петербурга накануне в воскресенье, сообщает «Фонтанка». Очевидица происшествия утверждает, что нападавшие приняли его за «американца».

Информация о том, что двое неизвестных на 1-й Советской улице набросились на прохожего темнокожего мужчину, поступила в правоохранительные органы накануне вечером. Сотрудники полиции задержали нападавших прямо на месте происшествия — ими оказались ранее судимый петербуржец и уроженец Липецка.

В результате инцидента темнокожего мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу. Там выяснилось, что пациенту 43 года. Медики диагностировали ему травмы головы и вывих плеча. Кроме того, они заключили, что на момент происшествия пострадавший был пьян. Откуда он родом, он не уточнил.

По данным издания, пациент покинул здание медучреждения сразу после того, как ему оказали медицинскую помощь. Врачи при этом перевели его в палату, а не на амбулаторное лечение.

Портал «Мегаполис» со ссылкой на очевидицу происшествия уточнил, что нападавшие приняли темнокожего мужчину за «американца». По ее словам, они выкрикивали оскорбления в адрес своего оппонента.

«Ты американец, и такие, как ты, наших солдат убивают», — привела их слова петербурженка.

Девушка уточнила, что судя по ответам темнокожего мужчины, он был не из США, а из Африки.

Накануне неизвестные в Екатеринбурге напали на активистов партии КПРФ, которые расклеивали агитационные плакаты кандидата в губернаторы Свердловской области Александра Ивачева. Об этом сам Ивачев сообщил в ВК-сообществе Свердловского областного отделения КПРФ.