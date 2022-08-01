Неизвестные напали на агитаторов от КПРФ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные напали на активистов партии КПРФ, которые накануне расклеивали агитационные плакаты кандидата в губернаторы Свердловской области Александра Ивачева. Об этом сам Ивачев сообщил в ВК-сообществе Свердловского областного отделения КПРФ.

«Вчера на комсомольцев, клеивших плакаты кандидата в губернаторы от КПРФ было совершено нападение. Бандиты в масках сначала угрожали, а потом избили агитаторов», — заявил он.

По словам Ивачева, нападавшие «прыгали на голове» у одного из агитаторов — медики зафиксировали у него переломы четвертой и пятой косей черепа, а также диагностировали сотрясение мозга и амнезию. В настоящее время 27-летний активист проходит лечение в екатеринбургской городской больнице №36, утверждает кандидат в губернаторы. Второй молодой человек не пострадал.

«Это уже третье нападение на моих агитаторов за последнюю неделю. Два предыдущих закончились только угрозами и отъёмом листовок. Делают это бойцы хорошо известной бандитской группировки», — заявил Ивачев, намекнув на «Единую Россию».

Политик отметил, что выборы губернатора Свердловской области «превращаются в криминальую бойню». По его словам, лишь за последний месяц у кандидатов в депутаты от КПРФ сожгли три машины. В заключение он обратился к представителю «Единой России» Евгению Шипицыну, который занимает должность главы Чкаловского района Екатеринбурга.

«Господин Шипицын, ваши друзья уголовники роют вам политическую могилу. Если насилие в отношении коммунистов не прекратится, я вас лично в неё запихаю», — отметил он.

Региональное управление МВД пока никак не прокомментировало данную ситуацию.

В ряде российских регионов могут отменить прямые губернаторские выборы. Инициаторы — главы нескольких субъектов — заявили, что на фоне экономической ситуации в стране может быть нецелесообразным тратить средства на проведение голосования.