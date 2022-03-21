«Ъ»: в нескольких регионах могут отменить прямые выборы губернаторов

В ряде российских регионов могут отменить прямые губернаторские выборы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Инициаторы — главы нескольких субъектов — заявили, что на фоне экономической ситуации в стране может быть нецелесообразным тратить средства на проведение голосования.

Источники издания рассказали, что рассматривается два варианта решения: возвращение голосования в заксобраниях либо перенос выборов в регионах. Принимать окончательное решение будут «на самом высоком уровне». Издание отмечает, что регионам дадут возможность выбрать, к какому варианту им переходить.

По словам собеседников газеты, на фоне происходящего в Украине и сопутствующих экономических проблем встает вопрос денег. На выборы нужно потратить крупные суммы, в том числе из бюджета. Кроме того, теперь губернаторам сложнее работать со спонсорами и вести свои избирательные кампании. Еще одна причина в том, что власти не могут прогнозировать, как изменятся настроения избирателей к осени на фоне сокращения ассортимента и роста цен в магазинах, безработицы и дефицита необходимых товаров.

Осенью 2021 года выборы губернаторов должны пройти в 14 регионах. Еще в одном, Адыгее, главу изберет местный парламент.