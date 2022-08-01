Суд в Приморском крае продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева

Уссурийский районный суд Приморского края продлил принудительное лечение якутского шамана Александра Габышева, который в марте 2019 года отправился в пешее путешествие в Москву для «изгнания Путина». Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников.

«Судья Дмитрий Бабушкин продлил лечение якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске», — написал он в своем Telegram-канале.

Прянишников сообщил, что врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы 12 июля одобрила перевод Габышева в стационар общего типа и обратилась с соответствующим представлением в суд. Однако 27 июля комиссия того медучреждения, но уже в ином составе, заявила об ухудшении состояния здоровья шамана и заключила, что его необходимо оставить в стационаре специализированного типа. На какой срок продлевается принудительное лечение, не уточняется.

«О внезапно появившемся новом заключении сам Александр Габышев не знал, мы тоже. Разумеется, мы ходатайствовали о проведении судебной психиатрической экспертизы», — добавил защитник.

По словам Прянишникова, представители психиатрической больницы, в которой содержится Габышев, поддержали ходатайство, однако в конечном счете судья его отклонил.

Александр Габышев в марте 2019 года начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В мае 2020 года медики выдали заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. Некоторое время он провел в психдиспансере, после чего вновь объявил о новом «походе на Москву». В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении Габышева на принудительное лечение.