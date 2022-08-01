Обострение на границе Сербии и Косово сошло на нет. Пока

Администрация автономного края Косово и Метохия отложила на месяц принятие закона о введении с 1 августа запрета на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и сербскими документами. Соответствующее заявление власти Косова опубликовали в ночь на понедельник после обострения ситуации на границе с Сербией.

«Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова», — следует из заявления властей

Накануне на границе Северного Косово и Сербии обострилась обстановка. Сообщалось о сиренах воздушной тревоги, блокировке дорог и строительстве баррикад на границе. Причиной тому стали планы властей автономного края Косово и Метохия ввести с 1 августа запрет на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и сербскими документами.



По данным портала Kosov.online, президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние повышенной боевой готовности. Политик заявил, что правительство самопровозглашенного Косово готовит операцию против косовских сербов, передает Danas. Он утверждал, что к Яринье и Брняку уже отправились отряды албанских полицейских.



В официальном комментарии Минобороны Сербии опровергли информацию об участии в напряженности в Косово и призвали не верить дезинформации. Военное ведомство страны также заверило, что сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии.



Позднее Вучич обратился к нации и призвал албанцев «одуматься», а сербов «не поддаваться на провокации». Он отметил, что 30 июля провел переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии и предложил «сохранить мир любой ценой».

«я прошу представителей могущественных стран обратить НЕМНОГО внимания на международное право и ситуацию на местах, чтобы их подопечные не вызывали конфликтов. Это моя большая просьба. Мы все будем молиться за мир и искать мира. Капитуляции не будет и Сербия победит, если посмеют начать преследовать сербов, убивать сербов, Сербия победит», — приводит ТАСС его слова.

Власти Косова ранее объявили, что с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение является ответной мерой на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные в Косово.

