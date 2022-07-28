Германия должна винить только себя

BLOOMBERG

THE WASHIGTON POST

В начале лета «Газпром» сократил подачу газа по газопроводу «Северный поток-1» (СП-1) до 60% от его мощности. На этой неделе подача снизилась еще больше – до 20%. Сегодня в Европе предвидят, что «Газпром» будет сокращать поставки газа и дальше, либо вообще перекроет СП-1. В итоге к концу года резервуары Европы окажутся полупустыми, и в Москве уже сейчас предвкушают, как европейцы будут дрожать зимой в неотапливаемых домах, а промышленные гиганты Европы будут закрываться.

Какие бы предлоги ни выдвигала Москва для своих действий, истинная причина ясна всем: Россия мстит за санкции, введенные Евросоюзом из-за войны против Украины. «Россия шантажирует нас, — жалуется председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. — Россия использует энергию как оружие».

Фон дер Ляйен сделала свое заявление так, как будто это новость. Но это не так — что было очевидно для всех, кто следил за европейской энергетической политикой на протяжении последних двух десятилетий. То, что Европа столкнулась с кризисом из-за российского энергетического шантажа, было так же предсказуемо, как и агрессивное поведение России в отношении Украины.

У Европы было достаточно времени, чтобы избежать того незавидного положения, в котором она оказалась. Европейская энергетическая проблема является результатом трех намеренно созданных иллюзий: что зависимость от российского газа стоит рисков, которые она за собой влечет, что поставщик этого газа является партнером, а не противником, и что крупные войны на континенте ушли в прошлое.

ИХ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

Западноевропейских лидеров неоднократно предупреждали об опасности этих иллюзий их коллеги из восточной Европы. Еще в 2006 г. министр обороны Польши сравнил СП-1 с пактом Молотова–Риббентропа 1939 г. В течение многих лет немецкие политики регулярно отмахивались и от критики строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2), заявляя, что у них связаны руки. Они утверждали, что это «коммерческий проект», над которым правительство Германии не имеет никакого контроля. Но увеличение зависимости Европы от российского газа в ущерб другим источникам всегда имело политическое измерение, особенно в Германии.

Никто не заставлял Берлин закрывать свои атомные электростанции в характерном для Германии приступе паники после катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 г.

В отличие от Японии, Германия находится в центре континента, ей не страшны цунами, которые разрушили «Фукусиму»



Из-за поспешного решения Ангелы Меркель отказаться от атомной энергии к концу 2022 г. Германия к тому моменту, когда Путин решил развязать энергетическую войну против Европы, оказалась еще более зависимой от российского газа.

Немецкий политический истеблишмент попал под чары и другой иллюзии. Для него проект СП-2 представлялся апофеозом интеграции России с Западом. Всего через неделю после аннексии Крымского полуострова в 2014 г. генеральный директор промышленного гиганта Siemens посетил Москву, где он охарактеризовал первый вооруженной захват территории в послевоенной Европе как «краткосрочную турбулентность» в конструктивных отношениях. Несколько месяцев спустя тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер отправился в Екатеринбург, чтобы одобрить «экономико-политическое» партнерство между Москвой и Евросоюзом.

Планы по строительству СП-2 осуществлялись даже несмотря на угрозу санкций со стороны администрации президента Трампа. В феврале прошлого года Штайнмайер, уже как президент Германии, говорил об СП-2 в стилистике моральной серьезности, которую Германия обычно использует для инициатив, связанных с послевоенным примирением, и назвал газопровод «одним из мостов между Россией и Европой». Планы ввода газопровода в действие были отменены только после вторжения в Украину.

Европа не столкнулась бы сегодня с энергетическим кризисом, если бы большее число ее лидеров разглядели третью и последнюю иллюзию, которая заключается в том, что на континенте царит вечный мир. Причиной надвигающегося энергетического кризиса стала вера Путина в то, что он сможет подчинить себе Украину.

Уверенность Путина в значительной степени была вызвана недостаточной военной поддержкой Западной Европы Украине, а также недостаточными расходами европейских стран на оборону



Отказ НАТО — по настоянию Франции и Германии — предоставить Грузии и Украине пути к членству в Альянсе в 2008 г. дал Путину «зеленый свет» для вторжения в обе страны. Немощное состояние европейских вооруженных сил, в частности немецких, также свидетельствовало о несерьезном отношении к агрессивным планам Москвы.

Нет сомнения, что в случае агрессии против Эстонии, Латвии или Польши Западная Европа придет им на помощь. Однако это произойдет только потому, что существует НАТО, и Альянс поддерживается США, а не из принципа европейской солидарности. Отсутствие солидарности является подлинной ахиллесовой пятой Евросоюза. Там солидарность существует только как лозунг, но не как принцип политики.

ЕС не проявил большого энтузиазма в проявлении солидарности в 2015-16 гг., когда более миллиона беженцев переправились из Турции в Грецию, которая сама переживала кризис евро. Некоторые страны-члены, включая Германию, предложили помощь, но другие, в первую очередь Польша и Венгрия — отказались.

То же самое произошло в 2020 г. во время пандемии. Инстинктивным рефлексом государств-членов было закрыть свои границы даже для торговли масками и медицинским оборудованием, превратив хваленый «единый рынок» Евросоюза в пародию. Затем европейцы приблизились к опасному кризису и конфликту из-за вакцин.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила всему блоку добровольно сократить потребление газа на 15%, а в случае необходимости ввести принудительное нормирование. Реакция партнеров была предсказуемой — и совсем не обнадеживающей.

Испания, Португалия, Италия, Греция и некоторые другие страны-члены меньше зависят от российского газа и поэтому не подвергаются большому риску. Более того, никакая экономия на газе, которую они возложат на свои компании и потребителей, не поможет немцам, потому что не существует газопроводов для транспортировки резервного газа из Мадрида или с Мальты, к примеру, в Баварию или Берлин. Понятно, что у них нет никаких стимулов соглашаться на принудительное нормирование.

В первую очередь ответственность за разразившийся газовый кризис несет Берлин. Партнеры по Евросоюзу годами предостерегали его от строительства газопроводов в Россию и от одновременного отказа от ядерной энергетики. Германия самодовольно их игнорировала и игнорировала угрозу, исходящую от Москвы. Сегодня же немцы требуют от испанцев реже принимать душ, и для последних это выглядит наглостью.

Поэтому если этой зимой немцы будут дрожать от холода больше обычного, им некого винить, кроме самих себя.





Джеймс Кирчик (James Kirchik) — старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council*. Генпрокуратура России признала Атлантический совет (Atlantic Council)* «нежелательной организаций».

Андреас Клут (Andreas Kluth) — обозреватель Bloomberg, освещающий европейскую политику. Бывший главный редактор Handelsblatt Global и автор журнала The Economist.