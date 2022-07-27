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США готовы обменять продавца оружия Виктора Бута на баскетболистку Бритни Гринер и осужденного за шпионаж Пола Уилана

27.07.2022

NYT: Государственный секретарь США Блинкен заявил, что соответствующее предложение было отправлено России уже несколько недель назад