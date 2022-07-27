США готовы обменять продавца оружия Виктора Бута на баскетболистку Бритни Гринер и осужденного за шпионаж Пола Уилана

Бритни Гринер (Britney Greener) — 31-летняя звезда американского баскетбола, дважды — золотая медалистка Олимпийских игр. В США она играет за команду Phoenix Mercury , в России — за баскетбольную команду Екатеринбурга. В феврале, в аэропорту Шереметьево в ее багаже были обнаружены картриджы для вайпера, содержащие запрещенное в России наркотическое вещество. В начале июля на слушаниях в суде Гринер признала вину, сославшись на хронические боли, с которыми она справляется с помощью этого вещества. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Пол Уилан (Paul Whelan) был задержан
в Москве в конце декабря 2018 года, как утверждало следствие при себе у него была флешка, содержавшая сведения, отнесенные к гостайне. Суд приговорил его к 16 годам тюрьмы.
Как сообщает газета New York Times
, Блинкен собирается в ближайшие дни переговорить с министром иност ранных дел РФ Лавровым о перспективах обмена