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США готовы обменять продавца оружия Виктора Бута на баскетболистку Бритни Гринер и осужденного за шпионаж Пола Уилана

27.07.2022

NYT: Государственный секретарь США Блинкен заявил, что соответствующее предложение было отправлено России уже несколько недель назад
Бритни Гринер (Britney Greener) —  31-летняя звезда американского баскетбола, дважды — золотая медалистка Олимпийских игр.  В США она играет за команду Phoenix Mercury , в России — за баскетбольную команду Екатеринбурга. В  феврале, в аэропорту Шереметьево в ее багаже были обнаружены картриджы для вайпера, содержащие запрещенное в России наркотическое вещество. В начале июля на слушаниях в суде Гринер  признала вину, сославшись на хронические боли, с которыми она справляется с помощью этого вещества. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Пол Уилан (Paul Whelan)  был задержан в Москве в конце декабря 2018 года, как утверждало следствие при себе у него была флешка, содержавшая сведения, отнесенные к гостайне. Суд приговорил его к 16 годам тюрьмы.
Как сообщает газета New York Times, Блинкен собирается в ближайшие дни переговорить с министром иност ранных дел РФ Лавровым о перспективах обмена

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