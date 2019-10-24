Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан рассказал об угрозах пистолетом в СИЗО

В Лефортовском суде Москвы обвиняемый в шпионаже Пол Уилан подавал ходатайства об отводе прокурору из-за отсутствия реакций на жалобы и суду за дискриминацию. Ему отказали, а срок заключения в СИЗО продлили до 29 декабря.

Как сообщает «Интерфакс», на заседании суда Уилан рассказал об угрозах пистолетом. «Я неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО моих прав человека, в том числе в связи с инцидентом, когда охранник поставил меня на колени, а другой угрожал пистолетом. Прокурор отказался говорить со мной об этом», — заявил Уилан.

Судью он требовал отстранить от ведения процесса, так как жалобы защиты Уилана, в отличие от ходатайств обвинения, не удовлетворяются, а значит, имеет место дискриминация.

Суд оба ходатайства отклонил.

Уилан также жаловался, что его преследуют по политическим мотивам и не оказывают квалифицированную помощь, хотя его здоровье ухудшается. Накануне суда Палата представителей Конгресса США призвала освободить Уилана или предоставить доказательства его вины.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, у него при обыске изъяли флешку, на которой, как утверждает следствие, были сведения, содержащие гостайну.

