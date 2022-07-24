Минобороны признало удар по порту Одессы

Минобороны России признало атаку на порт Одессы.

«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», — сообщили в ведомственной сводке.

Представитель МИД России Мария Захарова добавила, что «ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу».

Ранее Минобороны отрицало удар, который нанесли по порту после подписания в Стамбуле соглашения по вывозу зерна — договор предполагал перемирие в море.