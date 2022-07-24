Россия отрицает причастность к атаке на порт Одессы

«Коммерсант» сообщил, что Минобороны России отрицает причастность к атакам на порт Одессы. Об этом рассказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар после разговора с представителями российского ведомства. В ЕС и Украине считают, что атаки были со стороны России.

В пятницу вечером Россия, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна из южных портов страны. Такое же соглашение подписали Украина, Турция и ООН. По договору должны были исключаться любые атаки на порты и суда, которые вывозят продукцию: фактически объявлялось 120-дневное перемирие на воде.

«В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению, что они очень внимательно и подробно изучили вопрос» ,— сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он также добавил, что говорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и Александром Кубраковым, министром инфраструктуры Украины. Они подтвердили, что одесский порт был под обстрелами. По словам руководителя пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, было выпущено четыре ракеты, две из них попали в портовую инфраструктуру. Зернохранилище не пострадало. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по Одессе ставят под сомнение готовность некоторых сторон сделки по экспорту зерна выполнять ее условия.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель осудил удар.

«ЕС решительно осуждает ракетный удар, который Россия нанесла по порту Одессы. Удар по цели, крайне важной для экспорта зерна, на следующий день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен и вновь демонстрирует, что Россия полностью пренебрегает международным правом и обязательствами», — сказал он.