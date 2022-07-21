Подписи оппозиционных кандидатов в Москве признали недействительными

«Вот так» сообщил, что в Москве ТИК Северного Тушина признал недействительными подписи оппозиционных кандидатов. Забракованными оказались ровно столько подписей, чтобы не допустить к регистрации кандидатов Ивана Шматина и Эдуарда Кормышакова.

Депутаты собрали подписи самостоятельно, для регистрации нужно было по 31 подписи. Сдали они по 35 подписей. Но в МВД забраковали по пять у каждого из них: ровно столько нужно было для того, чтобы не зарегистрировать кандидатов. По мнению полиции, подписи были поставлены «не собственноручно», а одной рукой.

Шматин и Кормышаков не согласились с результатом экспертизы почерковедов. Они обзванивают избирателей и просят их лично подтвердить подписи.

В Москве в сентябре будут проходить выборы муниципальных депутатов. Некоторых кандидатов начали активно задерживать и предъявлять обвинение по «экстремистским статьям»: это не дает им право участвовать в выборах в течение года. По мнению экспертов «Голоса»*, нынешняя выборная кампания будет сопровождаться «зачисткой» кандидатов, а в условиях сокращения свободы слова у избирателей все меньше шансов на доступ к альтернативной точке зрения. Оппозиционным кандидатам также сложнее будет критиковать власть.

*«Голос» Минюст России признал «иностранным агентом».